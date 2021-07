Nieuwe informatiepunten in Weerribben-Wieden: ‘‘Deze plekken moeten magneten voor toerisme worden’’

Een wirwar van meren, slootjes, plassen, weilanden, trilvenen. Nationaal Park Weerribben-Wieden is een uniek natuurgebied en met ruim 10.000 hectare het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. Giethoorn is dé publiekstrekker, waar normaal gesproken toeristen van over de hele wereld naartoe komen. Er is veel meer te zien, dus moeten de bezoekers ‘worden verleid’ om verder en langer rond te kijken.

In dat kader werd afgelopen maandag al een reeks audiotours gepresenteerd, waarmee de omgeving kan worden verkend.

Inwoners aan zet

Het project van de informatiepunten sluit erbij aan. Het komt voort uit een nauwe samenwerking tussen Stichting Weerribben-Wieden en verschillende betrokken partijen. Zoals het Plaatselijk Belang van de dorpen. Rudy Sikkes nam het stokje over van Rob Olde Kalter en ging als projectleider vanuit de gemeente vaak met bewoners in gesprek. ‘‘De telefoon stond regelmatig roodgloeiend. Er was dus goed contact, we willen allemaal hetzelfde. Als je dan ziet hoe het is geworden, ben ik alleen maar trots.’’

Het initiatief kwam vanuit de inwoners. Zij kennen hun woonplaats het beste. Rudy Sikkes, projectleider gemeente Steenwijkerland

De insteek was dan ook dat het niet ‘van bovenaf’ zou worden georganiseerd. Sikkes: ‘‘Het initiatief kwam vanuit de inwoners. Zij kennen hun woonplaats het beste. Hier in Oldemarkt hebben de kinderen van basisschool de Slinge meegewerkt. Zij hebben ideeën bedacht die passen bij de plek.’’

Typische kenmerken

De basisschoolleerlingen maakten twaalf kunststof blokken met daarin typische kenmerken van Oldemarkt. Deze worden in het frame van de informatiepanelen bevestigd. Juffen Astrid Goedegebure en Paula Dinnessen hebben groep 7 en 8 vandaag meegenomen om de opening te vieren. ‘‘Leuk dat het nog even kan op de laatste schooldag.’’

Het informatiepunt in Oldemarkt werd feestelijk geopend met verschillende sprekers, onder wie de basisschoolleerlingen. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Goedegebure: ‘‘Eerst kregen de leerlingen een rondleiding door ons dorp. Daarna zijn we een week of drie met de blokken bezig geweest. Eigenlijk zouden we vier blokken uitkiezen, maar dat lukte ons niet. Nu komen ze allemaal in de borden! Een groot succes.’’ De leerlingen mogen zelf uitleg geven. Ze vertellen dat er bijvoorbeeld een kop van een waterbuffel in een blok te zien is, omdat Oldemarkt een boerderij met waterbuffels heeft. ‘‘Dat hoort bij ons.’’

Net als in Oldemarkt werd in de andere plaatsen samenwerking gezocht met de inwoners. In Kalenberg gingen niet de jongsten, maar juist de oudsten aan de slag om wat bijzonders te maken van de nieuwe informatiepunten.

Mobiliteit

Gert ter Schure, voorzitter Plaatselijk Belang Oldemarkt, kijkt met genoegdoening naar het resultaat in zijn woonplaats. ‘‘De samenwerking met gemeente en Weerribben-Wieden is ontzettend belangrijk. Al een aantal jaren proberen we het hier aantrekkelijker te maken voor toeristen. Met arrangementen zoals een tocht per huifkar. Daarnaast willen we het Marktplein in het centrum opknappen. Het infopunt helpt zeker mee bij deze plannen.’’

Al een aantal jaren proberen we het hier aantrekkelijker te maken voor toeristen. Gert ter Schure, voorzitter Plaatselijk Belang Oldemarkt

In Blokzijl werden afgelopen december de eerste nieuwe informatiepunten ingericht. Iedere plek krijgt meerdere punten. Vollenhove komt nog aan de beurt. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Met het project, ook wel Landmarks genoemd, wil de stichting Weerribben-Wieden de identiteit van het gebied versterken. Directeur Harold Viscaal is in zijn nopjes. ‘‘Het is wederom feest. Maandag nog de opening van de audiotours, nu alweer een hoogtepunt.’’

Hij geeft aan dat de stichting veel oog heeft voor de leefbaarheid in en ontwikkeling van de kernen. ‘‘Dit moeten pleisterplaatsen worden, magneten voor het toerisme. Daarmee spreiden we het toerisme, met een impuls voor de economie van een plek als Oldemarkt tot gevolg.’’ Of het niet te druk wordt in sommige kernen? ‘‘We willen dit monitoren, maar spreiding is ook dan positief. Het doel is een kralenketting maken van alle juwelen in dit gebied.’’

‘‘We moeten laten zien wat we te bieden hebben. Oldemarkt wordt nu een poort naar de Weerribben-Wieden. Het is een plek die wat reuring kan gebruiken’’, reageert wethouder Bram Harmsma. Mobiliteit is volgens hem daarbij belangrijk. ‘‘Het OV wordt steeds minder ingezet en mobiliteit steeds belangrijker. We gaan daarom mobiliteitsplekken realiseren. Bijvoorbeeld met fietsen. Er komt van alles aan!’’