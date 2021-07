Hoe een wereldster in Enschede terechtkwam: "Het was fenomenaal"

Hij herinnert het zich als de dag van gisteren, Ab Gellekink uit Enschede. Vijftien was hij en, net als veel jongeren in die tijd, liefhebber van jazzmuziek. De wereldberoemde Amerikaanse jazztrompettist en -zanger Louis Armstrong (ook wel bekend onder zijn geuzennaam Satchmo) gaf in 1959 een concert op een voor die dagen unieke locatie: stadion Het Diekman. Afgelopen dinsdag 6 juli was de vijftigste sterfdag van Armstrong.

In Ziezo Zaterdag op Radio Oost haalde Gellekink herinneringen op aan die dag. De jubilerende Enschedese Textielschool had gehoord dat Louis Armstrong naar Nederland zou komen en vond het een mooi idee als hij in het kader van het lustrum in Enschede zou komen spelen.

Hij vertelt: "Men had enorm hoge verwachtingen van dat concert. Er zou in Enschede geen zaal groot genoeg zijn, dus werd uitgeweken naar stadion Diekman. Daar konden 27000 mensen terecht. Enkele winkeliers in de Enschedese binnenstad werd bereid gevonden financiëel garant te staan door vijftienduizend entreekaarten op te kopen. Uiteindelijk bleken tussen de vier- en vijfduizend toeschouwers te komen, veel minder dan de gehoopte vijftienduizend. Maar nog altijd heel veel natuurlijk."

Halve klas op de tribune

Gelleking vervolgt: "In die dagen was jazz heel erg populair onder jongeren, vooral de populaire soort, zoals dixieland. Ik herinner me dat ongeveer de helft van mijn klas - ik zat toen op het Lyeum, wat tegenwoordig het Kottenparkcollege is - op de tribune zat. Het concert was geweldig, een unicum. Omdat het vrij hard waaide was het geluid niet altijd even goed, maar dat hinderde niet."

You'll never walk alone

Armstrong en zijn All Stars speelden onder meer een instrumentale versie van You'll Never Walk Alone, dat later in de versie van Gary and the Pacemakers het lijflied werd van FC Twente (dat toen nog niet bestond). "In die tijd kende ik dat nummer helemaal niet. Jaren later kwam ik op YouTube een kort filmpje tegen van het concert in Enschede en daarin werd tot mijn verbazing dat nummer gespeeld. Het komt uit de musical Carousel uit de jaren veertig".

Nu, 62 jaar na het concert, koestert Gellekink nog altijd warme herinneringen aan het optreden in Enschede van een van de groten der aarde op gebied van jazzmuziek. Hij schreef er ook een mooi verhaal over op de website van jazzcafé de Tor. Daar is ook het YouTube filmpje te zien waaraan Gelleking refereert. Het verhaal lees je hier.