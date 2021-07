Discotheken weer dicht na oplopende coronabesmettingen: "Waardeloos"

Of de maatregelen ook daadwerkelijk ingaan, blijkt vanavond tijdens een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en minister De Jonge. Deze wordt om 19.00 uur gehouden. Naar verluidt kondigen ze dan ook aan dat meerdaagse evenementen, waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden, niet door mogen gaan.

Testen voor Toegang

Er wordt ook tijdelijk gestopt met het testen voor toegang, waardoor de discotheken, feestcafés en nachtclubs weer dichtgaan. Extra zuur voor de Rijssense discotheek Lucky waar dit weekend de grote 'heropening' zou plaatsvinden. "Jullie hebben gisteren zelf gezien hoe ver we waren. De planning was rond en alles stond klaar. Nu kunnen we iedereen weer afbellen", vertelt Tijhuis.

Eerder bleek al dat er bij meerdere discotheken corona-uitbraken ontstonden, ondanks het testen voor toegang. In een discotheek in Enschede raakte een derde van de 600 bezoekers besmet. Om die reden besloot de club de komende twee weekenden dicht te blijven, maar dat besluit lijkt nu dus overbodig.

Weinig besmettingen

Het ging overigens niet bij iedere discotheek mis. Zo hebben bij festival Boulevard Outdoor in Wierden slechts vijftien tot twintig bezoekers het coronavirus opgelopen. En bij discotheek Dancing Bruins in Saasveld ging het om twintig positieve gevallen na een stapavond. "We kregen zelfs complimenten van politie en boa's hoe wij het georganiseerd hadden. Dit nieuws is vervelend, maar de gezondheid staat voorop", vertelt eigenaar Patrick Bruins.

Ook in Raalte bij de Leeren Lampe ging het afgelopen weekend goed. "Het eerste weekend dat we open mochten, hebben we zonder besmettingen gedraaid", vertelt Timo Roescher namens de uitgaansgelegenheid. Hij baalt dan ook dat de boel nu vermoedelijk weer dicht moet. "Dit heeft zeker impact, maar je doet er niks aan. We hebben er mee te dealen."

De GGD Twente stelt dat de wat hogere besmettingscijfers te verwachten waren, sinds er flink versoepeld is. "Dat er besmettingen zijn, geeft aan dat het virus er nog steeds is en we nog steeds alert moeten zijn. Maar we zien gelukkig ook dat het in een aantal gevallen bij een klein aantal besmettingen blijft", zegt een woordvoerder, doelend op het aantal besmettingen bij onder andere discotheek Bruins.

40 uur

De uitbater van Bruins denkt dat het aantal besmettingen ook oploopt doordat een testuitslag dagen geldig is. "Ik vind de 40 uur die voor zo'n test staat een mankement. Wij wilden iedereen al oproepen om zondag opnieuw een test te laten doen voordat ze bij ons kwamen stappen. De remmen zijn er immers af gegaan, iedereen ligt over elkaar heen te rollen heel plat gezegd."

Ook Roescher van de Leeren Lampe bepleit een kortere testperiode. "Als je er bijvoorbeeld 12 uur van maakt, verklein je de kans op besmettingen."

Het is onduidelijk hoe lang de maatregelen gaan gelden.

Ongeloof en woede

"Bij horeca-ondernemers overheerst ongeloof en woede", vertelt Joëlle Roessink van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Overijssel. "Heel teleurstellend. Het lijkt of wij de schuld krijgen van de besmettingen, maar het hele systeem is niet waterdicht en daar zijn wij slachtoffer van."

"We voelen ons beduveld door de politiek: eerst was het aantal ziekenhuisopnames leidend voor maatregelen en dat is niet gestegen. Nu telt blijkbaar vooral het aantal besmettingen."