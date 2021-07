Aspen Valley Enschede blijft komende twee weekenden dicht

Het club-gedeelte van Aspen Valley in Enschede blijft de komende twee weekenden dicht. Dat is de uitkomst van een overleg tussen ondernemer en gemeente. De sluiting moet ruimte en tijd bieden om uit te zoeken hoe zo veel bezoekers van de uitgaansgelegenheid besmet zijn geraakt.

Grofweg een derde van alle 600 bezoekers is sinds de eerste avond dat Aspen Valley weer open was positief getest op het coronavirus. Volgens de gemeente is aan de oproep aan alle gasten om zich te laten testen in ruime mate gehoor gegeven.

Het bron- en contactonderzoek van de GGD loopt nog. De eerste resultaten worden volgende week verwacht.

'Laten we eerst vaststellen wat de oorzaak is'

"Wel is inmiddels duidelijk dat ook elders in het land clusters zijn ontstaan en dat de besmettingscijfers, met name onder jongeren, snel oplopen", concludeert de gemeente.

Burgemeester Onno van Veldhuizen: "Het is mooi om te zien dat we samen met de ondernemer de benodigde tijd nemen om uit te zoeken waar het eind juni mis is gegaan. Laten we eerst vaststellen wat de oorzaak is zodat we wellicht maatregelen kunnen treffen om herhaling te voorkomen. De ongeziene snelheid waarmee het aantal besmettingen in heel Nederland toeneemt baart me grote zorgen."