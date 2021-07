Deventer heeft de komende twintig jaar 11.000 woningen nodig

De woningmarkt ligt zacht gezegd op zijn gat. Om er voor te zorgen dat de problematiek niet verslechtert, heeft de gemeente Deventer een routekaart opgezet om de problemen het hoofd te bieden. In deze routekaart krijgt ieder dorp in de gemeente een uitgestippeld plan om de leefbaarheid van het dorp de komende twintig jaar te kunnen waarborgen.

Zo blijkt uit onderzoek van de gemeente dat Schalkhaar bijvoorbeeld behoefte heeft aan woningbouw voor senioren, terwijl Loo staat te springen om starterswoningen. Wethouder Rob de Geest is helder: “Bij het opstellen van de routekaart is er met veel vertegenwoordigers van organisaties en bewoners gesproken. En omdat de behoeften echt uiteenlopen, leveren we maatwerk met een routekaart per dorp.”

Dorpen liggen voor op de stad

De routekaart die het college aan de gemeenteraad gaat aanbieden, moet er voor gaan zorgen dat Deventer de komende jaren de arbeidsmarkt kan verstevigen en ook de verjonging van de maatschappij kan bijbenen. Het college biedt naast de routekaart ook een aanvraag voor budget voor de planontwikkeling voor aan de raad: "Het versterken van de arbeidsmarkt én verjongen is omvangrijk en veelomvattend. Het is een stevige ambitie waar veel bij komt kijken. Daarom nemen we er de tijd voor: dit is een ambitie op lange termijn, waar Deventer lang mee vooruit kan, " aldus Rob de Geest.

Gedurende de onderzoeksfase van de routekaart zijn er al concrete plannen gemaakt voor de omliggende dorpen zoals Diepenveen, Schalkhaar en Bathmen. In samenspraak met lokale werkgroepen heeft de gemeente Deventer een plan kunnen neerzetten om de leefbaarheid van de dorpen te kunnen waarborgen voor de langere termijn. Daarmee lopen de plannen voor de dorpen voor op de plannen van de stad Deventer. De planvorming van de stad zal de komende tijd tegen het licht worden gehouden om zodoende ook de woningproblematiek in Deventer te kunnen aanpakken.