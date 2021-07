Zo beleeft Ommen de CSI: "Eindelijk weer volle tribunes, sfeer en topsport"

Geen rijen mensen die de ruiters aanmoedigen, maar alleen zittend publiek. De CSI in Ommen ziet er dit jaar even anders uit vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. "Het was best iets stressvol en spannend in de voorbereidende weken", vertelt organisator en ruiter Hendrik-Jan Schuttert. "Na de persconferentie van vrijdagavond hebben we wel een aantal aanpassingen gedaan. Zo hebben we 300 extra zitplaatsen gecreëerd."

Weer publiek aanwezig

De CSI in Geesteren is een van de eerste topsportevenementen voor ruiters waarbij weer publiek aanwezig is. "Volle tribunes, sfeer en topsport. Dat is toch hoe we het gewend zijn en waar we lang naar hebben uitgekeken. Het is hetzelfde als een voetbalwedstrijd zonder publiek: met publiek zorgt het toch voor extra drive en motivatie. "

Meer dan twintig verschillende landen doen dit weekend mee aan de CSI in Ommen. "Er zijn hier ook veel ruiters die over drie weken te zien zijn op de Olympische Spelen in Tokyo", zegt Schuttert. "Die paarden gaan volgende week in quarantaine, dus die kunnen nog net één wedstrijd rijden voordat ze met goede moed die kant opgaan."

Ook Japan, thuisland van de Olympische Spelen, doet mee in Ommen: