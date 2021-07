Herman en Mariël Niehof kamperen op eigen camping: "Maar de afwas doen we thuis"

Een reis naar het buitenland zit er ook dit jaar niet in. Maar voor Herman Niehof hoeft dat ook niet zo nodig. "We hoorden van onze gasten hoe fijn ze het hier hadden. En toen besloten we om gewoon onze caravan op ons eigen terrein neer te zetten."

Spelletje

En dat bevalt prima. Al fietsend in de omgeving komen ze op plekken waar ze nog nooit eerder zijn geweest. En 's avonds doen ze een spelletje in de caravan. "Rummikub. En om half tien is het hier heerlijk rustig." In de ochtend doen ze zelf nog wel eerst een rondje over de camping. Mariël: "Dat wilden we niet aan onze vervangers overlaten."

In de omgeving zijn genoeg andere campings waar ze ook hadden kunnen staan. "Maar daar hebben we geen moment aan gedacht", zegt Herman. "We hebben hier een prima plekje, en het was nog vrij."

Even rustig

De Niehofs hebben de camping nu vijftien jaar. De vijftig plaatsen zijn niet allemaal bezet. Het is net even rustig voordat het zomerseizoen helemaal losbarst. De perfecte rijd om zelf de caravan uit de stalling te halen. "We hebben hem in april gekocht, en toen hebben we hem gelijk uitgeprobeerd op de camping. Ja, toen gingen we wel douchen in ons eigen huis".

Ook nu smokkelen ze een beetje. Herman: "De afwas gaat in onze vaatwasser."