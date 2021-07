Volg Het Ganzenpad van de Goeiemorgen Gans!

De Goeiemorgen Gans is op pad door onze mooie provincie, en loopt zo het Ganzenpad af. Op deze pagina kun je de route zien die de Goeiemorgen Gans door Overijssel aflegt. Blijf zo op de hoogte waar de gans is.

Op vrijdag 9 juli streek de Goeiemorgen Gans neer in Enschede, bij onze ganzenhoeder Bas Nijhuis. Hij zorgde ervoor dat de gans vervolgens verder de provincie in ging, door de gans bij iemand anders te plaatsen te plaatsen. Zijn reis door onze mooie provincie is nu begonnen, en eindigt weer tot we klaar zijn met het spelen van het Goeiemorgen Ganzenbord bij Goeiemorgen Overijssel op Radio Oost op 28 augustus. De route, foto’s en filmpjes van zijn avonturen, de slaapplek, ontbijt, lunch, diner, uitstapjes en bezoekjes houden we bij op deze pagina en op de Facebookpagina van Radio Oost.

Nu is het aan jou, de luisteraar, de taak om deze Goeiemorgen Gans deze zomer op weg te helpen, door onze mooie provincie. Dus wordt de gans bij jou in de tuin gezet of zie je de gans ergens staan, maak dan een foto, stuur hem op en win het echte Goeiemorgen Ganzenbord! Ga met de gans op avontuur, bezorg de gans een leuke dag en nacht en app z’n avonturen naar 06 - 4567 1 33 1. Heb je een leuk verhaal? Dan bellen wij jou live in Goeiemorgen Overijssel op Radio Oost, tussen 09:00 en 12:00.

Het Ganzenpad

Mocht je de gans willen opzoeken en willen weten wat de locatie is van de Gans, dan kun je via het Ganzenpad zien waar de gans op dit moment is. Op de kaart kun je zien welke route de Goeiemorgen Gans aflegt, maar ook waar hij op dit moment is. Blijf deze pagina in de gaten houden, maar ook de Facebookpagina van Radio Oost.