Taxi's De Neuze gesloopt door vandalen: 20.000 euro schade aan auto's met een verhaal

De Neuze, echte naam Teun Stevens, is er nog steeds kapot van. Al zijn auto's en busjes die gestald stonden op Bedrijvenpark Twente zijn door vandalen gesloopt. Bijna geen ruit is er meer heel.

De Neuze werd landelijk bekend door de videoclip van 'Busje komt zo' van Höllenboer. Daarvoor was hij vooral een lokale bekendheid, omdat hij altijd een nogal bekende bus- en taxichauffeur in Hellendoorn en omgeving was. "Je moet zorgen dat de mensen je onthouden dus ik deed altijd wat geks, bijkvoorbeeld even een rondje op een marktplein voordat we verder reden."

Niet meer vrolijk

Normaal is hij de meest vrolijke chauffeur die er bestaat, maar nu even niet. "Ik heb geen bus meer over en dat terwijl we net weer aan het werk konden na corona. Ik heb 20.000 euro schade, dat kan ik helemaal niet betalen. Maar ja, dan knappen we ze zelf wel weer op."

De Neuze laat zijn auto's zien. "Bij deze bus hebben ze de noodhamer eruit gerukt en daarmee zijn ze langs alle auto's gegaan." Overal liggen glasscherven op de grond tussen de buiten gestalde bussen. "Alleen aan de buitenkant is alles nog heel, dus ze wisten heel goed wat ze aan het doen waren. Daar hangen namelijk camera's."

Hij heeft een vermoeden wie dit gedaan kunnen hebben. "Een half jaar geleden is door drie jongen van rond de 18 jaar een bus hier weggehaald. De ene ouder dan 18 heeft een taakstraf gekregen en de twee onder de 18 nog niks. Ik denk dat het een wraakactie van deze jongens is geweest."

Niet bij de pakken neerzitten

Toch oogt De Neuze nog redelijk vrolijk. "Ach, ik heb wel ergere dingen meegemaakt, ik weet dat dit over gaat."

We lopen verder over het terrein en aan elke auto hangt wel een verhaal. "Deze kennen heel veel mensen, daar heb ik zoveel jongeren mee opgehaald bij discotheken en er konden altijd meer mensen in dan ik dacht. Het maakt mij ook niet uit dat mensen dronken zijn, ik kan daar goed mee omgaan. Ik vind het allemaal wel gezellig!"

Ook aan de bus uit 'Busje komt zo' zit een anekdote. "Dit is niet de originele, ik had namelijk geen vergunning voor zo'n grote bus en die is opgehaald en verkocht door de overheid als boete. Maar daarna zag ik precies dezelfde in Rotterdam te koop staan. Dat was een oude methadon-bus. Mooi toeval met het nummer van Höllenboer toch?