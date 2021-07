Theologiestudenten Kampen in actie tegen aangekondigde verhuizing naar Utrecht

Een groep theologiestudenten van de Theologische Universiteit Kampen is niet te spreken over de aangekondigde verhuizing naar Utrecht. In enkele media werd deze week melding gemaakt van de op handen zijnde verhuizing. De studenten voelen zich niet serieus genomen en willen dit besluit van tafel.

De plannen voor de verhuizing zijn al een tijdje bekend. Toch zeggen de studenten verbaasd te zijn. "Het College van Bestuur heeft voor ons gevoel nooit duidelijk gemaakt waarom een vertrek uit Kampen nodig is. Er waren opties voor nieuwbouw of renovatie in Kampen, desnoods een verhuizing naar Zwolle. Onbegrijpelijk dat dan toch voor Utrecht gekozen is", zegt student Thomas van der Horst.

Onder de maat

De studenten vinden de mate waarin zij zijn betrokken bij het besluit zwaar onder de maat. Volgens studente Hannah de Gelder, die zelf aan één van deze adviescommissies deelnam, is de weerstand van de studenten niet nieuw. "In alle adviescommissies waar studenten aan hebben deelgenomen is aan Roel Kuiper (rector, red.) duidelijk gemaakt dat wij niet naar Utrecht willen. Onze mening is op geen enkel moment serieus genomen."

In Utrecht zullen wij niks meer zijn dan een kleine onbekende universiteit student Thomas van der Horst

Het verhuisplan kan volgens de groep studenten op nauwelijks draagvlak rekenen van zowel studenten als docenten. "Wij zijn in Kampen geworteld", zegt student Van der Horst. "We hebben hier een studentenvereniging, eigen studentenhuizen, goede contacten met de gemeente en een internationale naam. In Utrecht zullen wij niks meer zijn dan een kleine onbekende universiteit."

'Einde van de TU Kampen'

De actiegroep, die een groot deel van de fulltime studenten zegt te vertegenwoordigen, wil dat het besluit om naar Utrecht te verhuizen van tafel gaat en dat studenten volwaardig mogen meepraten over de toekomst van de universiteit. "Zonder studenten heb je in ieder geval geen universiteit die ergens voor staat. Dit besluit betekent het einde van de TU Kampen, dat kan niet zomaar gebeuren", vindt Van der Horst.

Utrecht kent meerdere onderwijsinstellingen waar we mee kunnen samenwerken Pim Boven, bestuurslid Theologische Universiteit

Bestuurslid Pim Boven van de Theologische Universiteit Kampen zegt begrip te hebben voor het standpunt van de groep studenten. "Zij wonen in Kampen en hebben geen belang bij een verhuizing naar Utrecht. Ik ben zelf geboren in Kampen en weet niet anders dan dat deze universiteit er is. Maar we moeten ook aan de toekomst denken."

En die ligt volgens Boven nu eenmaal niet in Kampen. "Utrecht kent meerdere onderwijsinstellingen waar we mee kunnen samenwerken. Kampen heeft dat niet en we moeten verder. De kerken hebben ook gezegd dat ze minder financieel kunnen bijdragen, dus moeten we ook opzoek naar een andere invulling daarvan."