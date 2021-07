Compensatie afgelaste dorp- en buurtfeesten lijkt haalbaar; pleidooi Veiligheidsregio IJsselland goed ontvangen

Het gaat om kleine dorp- en buurtfeesten, waarvoor geen toegang betaald hoeft te worden en die voor een groot deel varen op de inzet van vrijwilligers. Ze vallen niet onder de bestaande compensatieregeling voor evenementen en dat moet snel veranderen volgens de Veiligheidsregio IJsselland

Of de compensatieregeling er komt is afwachten, morgen is er een debat in de Tweede Kamer waar het onderwerp op de agenda staat. Maar Snijders is hoopvol gestemd.

Ernstig

De explosieve toename van het aantal besmettingen onder Overijsselse jongeren, door een aantal grote brandhaarden in onder meer een discotheek in Enschede en de Deventer horeca, vindt Snijders ernstig. "Daar waar we twee weekenden terug nog op zo'n twintig besmettingen per dag zaten in de regio, zitten we nu al op tweehonderd per dag. Dat zijn brandhaarden in spé. Met name onder de jongeren van 16 tot 24 jaar is het aantal besmettingen enorm opgelopen."

Snijders doet een heldere constatering. "We hebben in het veiligheidsberaad samen met de andere regio's vast gesteld dat de regeling 'Testen voor toegang' te snel is ingevoerd. Daar zijn we met zijn allen debet aan. Niet alleen het kabinet, maar ook wij als gemeenten dachten dat het kon. De cijfers waren goed en de seinen stonden twee weken geleden op groen. De maatschappelijke druk om te versoepelen was groot."

In onze regio van 20 naar 200 besmettingen per dag, dat is ernstig. Ik zie het als een wake up call voor ons allemaal Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland

Onbetrouwbaar

"Achteraf moet je constateren dat het in het uitgaansleven toch te snel en te dicht op elkaar is geweest", zegt Snijders. "Het systeem 'Testen voor toegang' is niet betrouwbaar genoeg dus het is goed dat daar op dit moment een streep door is gegaan."

Het betekent dat discotheken en nachtclubs na middernacht op slot blijven. De voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland ziet de toename van het aantal besmettingen als een wake up call voor ons allemaal. Het geeft volgens hem aan hoe besmettelijk het nieuwe Deltavirus is.

"Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat we ons massaal laten vaccineren, van jong tot oud, om uit de greep van dit virus te komen. Hij doet daarbij specifiek een oproep aan jongeren om dat zo snel mogelijk te doen. Ook met het oog op de introductieweken van scholen voor middelbaar en hoger onderwijs, die in september alweer van start gaan.

Vakantie in Overijssel

Wat betreft de vakantieperiode in Overijssel voorziet Snijders geen grote problemen. Als de besmettingen niet al te snel oplopen is er volop gelegenheid voor de toeristische sector in Overijssel om bezoekers een mooie vakantie in Overijssel te bieden.