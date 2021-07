Kapitaalinjectie voor Deventer binnenstad

De binnenstad van Deventer is al jarenlang het visitekaartje van de stad. Dit zien de provincie en lokale ondernemers ook in. Om de leef- en winkelkwaliteit te waarborgen, wordt er komend jaar 1.1 miljoen euro geïnvesteerd in de binnenstad. Dit geld is voornamelijk bedoeld om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te verbeteren. Wethouder Carlo Verhaar legt het uit. "De binnenstad verandert voortdurend. Door samen te investeren, houden we de binnenstad aantrekkelijk. Zo blijft het een fijne plek om te winkelen, een terras te pakken, cultuur te snuiven, rond te wandelen, om te werken en te wonen."

Je ziet dat de binnenstad verandert van een 'place to buy naar een place to be'. Carlo Verhaar, wethouder Deventer

Het vierde stadsarrangement werd vanmiddag officieel gepresenteerd bij hotel Finch aan de Keizerstraat; niet zonder reden, want één van de pijlers van het vorige stadsarrangement was de herontwikkeling van de Keizerstraat. Hiermee kreeg de poort van de binnenstad kleur op de wangen.

Op de vraag wat de eerste drie stadsarrangementen nou precies hebben opgeleverd, is gedeputeerde Monique van Haaf kraakhelder. "Nou, dat we met volle vertrouwen aan de vierde gaan beginnen. Corona heeft ons de afgelopen maanden echt op de feiten gedrukt. Ook qua leegstand in de binnenstad. Hopelijk helpt dit plan om de leefbaarheid van de stad weer te vergroten. "

Broederenkwartier

Het is niet voor het eerst dat Deventer een stadsarrangement afsloot. Het vorige plan leverde onder meer de herinrichting van de Keizerstraat en de nieuwe ontwerpen voor de Lebuïnuspleinen op, waar momenteel de eerste werkzaamheden zijn begonnen. Het vierde stadsarrangement moet voornamelijk de leefbaarheid en winkelplezier rondom de Broederenkerk gaan vergroten.

Volgens de vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente lopen de ontwikkelingen in het Broederenkwartier achter op de rest van de stad. Binnenstadsmanager Peter Brouwer is duidelijk. "Je moet er graag willen zijn. Het is nu een plek waar je snel wilt doorlopen. Wij willen investeren in de kwaliteit van zowel de gebouwen als openbare ruimtes. Daar is dit vierde stadsarrangement uitermate geschikt voor."

Lebuïnuspleinen

De voornaamste pijler van het vorige arrangement was de herinrichting van het Grote Kerkhof, Nieuwe Markt en de Stromarkt. Momenteel zijn de archeologische werkzaamheden op het Grote Kerkhof in volle gang. Volgens wethouder Carlo Verhaar zullen de bouwwerkzaamheden na de zomer van start gaan. "Ik snap natuurlijk dat het mooi was geweest als wij deze zomer het plein konden gebruiken voor evenementen. Maar door nu flink door te pakken, kunnen wij volgende zomer genieten van een volledig heringericht plein. Dat is ons doel."

Zo zal komend voorjaar het Grote Kerkhof er uit moeten gaan zien. (Foto: Gemeente Deventer)

Nadat komend voorjaar de werkzaamheden op het Grote Kerkhof zijn afgerond, zullen de eerste werkzaamheden gaan starten op de Stromarkt. "Wij willen alle pleinen en straten met elkaar gaan verbinden. De Keizerstraat is daar het beste voorbeeld van," aldus Verhaar.