Wat betekent de agrarische sector voor Overijssel? "1 op 10 heeft werk aan boer te danken"

Boeren stonden deze week weer volop in de belangstelling. Een nieuw boerenprotest, maar ook een vernietigend adviesrapport van het Planbureau van de Leefomgeving. Volgens het bureau is er bij een aanscherping van de stikstof- en klimaatregels nauwelijks nog ruimte voor landbouw in ons land. Het bureau noemt daarbij specifiek Overijssel, waarbij zelfs duurzame vormen van landbouw teveel stikstof zou uitstoten. En dat terwijl de landbouwsector in onze provincie goed is voor zo'n 12 tot 14 duizend banen. Hoe belangrijk is de agrarische sector eigenlijk voor Overijssel? "Bijna 1 op de 10 mensen heeft hun werk te danken aan de boer", vertelt landbouweconoom Cor Pierik.

Pierik snapt wel dat de boeren met hun trekkers de hort op gingen. "Ik heb er wel begrip voor, zo af en toe moet je een signaal afgeven. Er hangt immers veel onzekerheid boven de landbouwsector en dat brengt onrust. Maar of het ook een effectief middel is om uiteindelijk je doel te bereiken?"

Verdwijnen boeren?

De econoom denkt in ieder geval dat er niet zo snel boeren uit onze provincie zullen verdwijnen. "De landbouw is belangrijk voor de economie, het levert ook veel werkgelegenheid op. Het gaat om duizenden banen in de Overijsselse landbouweconomie. Dus als dat verdwijnt, heeft dat veel impact. De Overijsselse gedeputeerden staan daar vast niet voor te klappen."

De boeren stellen daarnaast dat ze onmisbaar zijn voor de voedselvoorziening. "Zeventig procent van alles wat ze aan landbouwproducten produceren, gaat naar het buitenland. Maar er wordt ook voor zo'n 4 miljard euro geïmporteerd. We moeten ons wel realiseren dat we niet alleen voor het buitenland aan het produceren zijn, maar zij ook voor ons. In die zin is het een complex verhaal."

Anders eruit zien

Als er veel boeren verdwijnen, is het in ieder geval zeker dat onze provincie er heel anders gaat uitzien. De agrarische sector bezit in Overijssel namelijk 69,5% van de grond. "Het grootste gedeelte is inderdaad in beheer van de boeren, maar er is op dit moment ook enorme grondhonger. Bijvoorbeeld om woningen te bouwen. Dat speelt nu ook parten."

Een complex vraagstuk dus, volgens Pierik. Maar dat er wat moet gebeuren in de landbouwsector, staat volgens de econoom buiten kijf. "Maar je kan aan meerdere knoppen draaien, waaronder de inkrimping van de veestapel. Daarom moeten ze ook aan de keukentafel gaan zitten met meerdere partijen en met elkaar nadenken over aan welke knoppen je moet draaien, en hoe hard."