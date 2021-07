Deventenaar aangehouden voor poging tot brandstichting café in Raalte

Café Gina's in Raalte in 2018 (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Een 29-jarige man uit Deventer is drie jaar na dato aangehouden voor betrokkenheid bij een poging tot brandstichting van café Gina's in Raalte. De man kwam in beeld nadat de zaak onlangs werd behandeld in het opsporingsprogramma Onder de Loep op RTV Oost.

Een buurtbewoner werd in de nacht van dinsdag 13 maart 2018 rond vier uur wakker van een enorme knal. Iemand had geprobeerd brand te stichten in het toenmalige café aan de Deventerstraat.



Het vuur doofde vanzelf, waardoor de schade beperkt bleef.

Op vrije voeten

In de uitzending van Onder de Loep van 24 juni 2021 werd er aandacht gevraagd voor de poging brandstichting in de hoop de zaak na drie jaar alsnog op te lossen. Na de uitzending werd de Deventenaar aangehouden.

De man is inmiddels heengezonden maar blijft wel verdachte in het onderzoek. Ondanks dat er een verdachte is aangehouden, is de zaak nog niet opgelost. Mensen die meer weten over deze poging brandstichting worden gevraagd contact op te nemen met de politie.