Nachtclubs en discotheken moeten weer ruim een maand sluiten, horeca om middernacht dicht

Bij de vorige persconferentie op 18 juni klonken nog positieve geluiden. De versoepelingen konden op 26 juni ingaan in plaats van de geplande vier dagen later en er was ineens heel veel meer mogelijk. Discotheken en nachtclubs mochten weer open, de sluitingstijden voor cafés werden vrijgelaten, er mochten weer onbeperkt mensen thuis ontvangen worden en de mondkapjesplicht werd grotendeels afgeschaft.

Besmettingshaarden

De afgelopen weken steeg het aantal besmettingen in Nederland heel snel. Er deden zich enkele besmettingshaarden voor, zoals bijna twee weken geleden bij discotheek Aspen Valley in Enschede; van de ruim zeshonderd bezoekers bleek ongeveer een derde besmet. Vandaag werd bekend dat het bedrijf zeker nog twee weken dicht blijft. Na de persconferentie blijkt dat dus nog wat langer te zijn.

Door aan de deur te controleren of iemand was getest, gevaccineerd of onlangs hersteld van corona konden horecagelegenheden de anderhalve meter afstand loslaten. Dat systeem bleek verre van waterdicht. Tijdens de uitgaansweekenden kwamen verschillende meldingen van bezoekers die toegangsbewijzen van anderen hadden gekopieerd, of portiers die niet goed controleerden.

Aangepaste maatregelen

Toegangsbewijzen gaan alleen nog voor evenementen gelden en niet meer voor horeca. Ook zijn de negatieve testuitslagen vanaf dinsdag nog maar 24 uur geldig in plaats van 40 uur. Op die manier hoopt het kabinet het aantal besmettingen ook een half toe te roepen.

Ook voor festivals en andere evenementen gelden vanaf morgen aangepaste maatregelen. Meerdaagse evenementen zijn tot 14 augustus verboden. Eendaagse evenementen mogen wel, maar de bezoekers moeten wel op anderhalve meter van elkaar blijven. Dat betekent onder meer dat het driedaagse festival Dickey Woodstock in Steenwijkerwold dat begin volgende maand stond gepland niet door kan gaan.

'Doe het verstandig'

Premier Rutte riep Nederlanders op zich toch vooral nog aan de regels te houden. "Het gaat om ons eigen gedrag. Borrels met de buren, feestjes met familie, barbecue in de tuin, het kan maar doe het verstandig."

Minister De Jonge deed nog een dringende oproep aan mensen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren. "Het gaat hard met vaccineren, maar er is nog altijd een groep die niet meedoet. Tegen die mensen zou ik willen zeggen 'laat je informeren, het kan snel gaan en haal die prik'. Vakantiegangers raad ik aan goed op te letten op de veranderende regels. En als je terug komt, laat je testen."

Het kabinet besluit op 13 augustus welke ruimte er weer is wat betreft de coronamaatregelen. Eerder stond 13 augustus in de agenda als datum om mogelijk nog verder te versoepelen, zoals het loslaten van de 1,5 meter in het onderwijs.