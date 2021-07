KNVB houdt rekening met volle stadions bij start Eredivisie

Bij evenementen, festivals en sportwedstrijden mag publiek zijn mits iedereen een vaste zitplaats op anderhalve meter heeft. Er mag wel extra publiek komen als er met coronatoegangsbewijzen wordt gewerkt. In dat geval mag maximaal twee derde van de capaciteit worden gebruikt voor zitplaatsen.

Duel GA Eagles mogelijk verplaatst

De door Mark Rutte aangekondigde maatregelen hebben betrekking tot 14 augustus. De start van de Eredivisie staat gepland voor vrijdag 13 augustus, met Go Ahead Eagles - sc Heerenveen. Mogelijk wordt dat duel een dag verlaat, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Flinke domper

De Keuken Kampioen Divisie begint een week eerder dan de Eredivisie en de eerste speelronde zal dus zeker niet in volle stadions gespeeld kunnen worden. "We hebben lang gewacht op de terugkeer naar volle stadions en het is een flinke domper dat we niet meteen volledig met 100 procent publiek kunnen beginnen", aldus de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie.

Hopelijk snel opschalen

"Er is door alle clubs geïnvesteerd om de stadions coronaproof te maken. We hebben meegewerkt aan de oplossingsrichting door middel van pilotevents en Fieldlab Evenementen. Supporters en sponsors hebben zich flexibel en loyaal opgesteld. Gezien de oplopende besmettingscijfers begrijpen we de maatregelen, maar hopelijk kunnen we bij gunstige ontwikkelingen van het virus weer snel opschalen naar 100 procent bezetting."