Veel vragen over vakanties naar buitenland: "Het is ook heel verwarrend"

"We krijgen ontzettend veel vragen en het is ook heel verwarrend allemaal . Maar we zien wel dat de mensen heel erg graag weg willen."

Directeur Peter Vroom van reisbureau Westbound Travel in Enschede en Losser denkt dat de risico's van een vakantie naar het buitenland op dit moment wel meevallen. "Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Canarische Eilanden of Italië, dat is code geel en daar kun je nu nog zonder gevolgen heen."

Gezonde verstand

Er is een Europese kleurenkaart waarop aangegeven wordt of een land groen, geel, oranje of rood is. "Het wordt pas lastig als de Nederlandse overheid een land code rood geeft. Dan geldt een negatief reisadvies en dan heb je dus een heel ander verhaal", zegt Vroom.

Hij wijst ook op het gezonde verstand van de mensen. "Je moet de zaken in het land waar je bent of naar toe wilt goed in de gaten houden. Dat kan je een hoop moeilijkheden schelen", aldus Vroom.