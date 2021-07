Het is weer raak in Enschede: brandweer blust autobrand

Opnieuw is een auto in vlammen opgegaan in Enschede. Buurtbewoners ontdekten de brand nadat ze een harde knal hoorden. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek.

Het incident gebeurde vannacht in de wijk Pathmos rond kwart voor drie. Het voertuig stond geparkeerd voor enkele woningen en vatte door onbekende oorzaak vlam. Toen de brandweer bij de plek kwam, bleek de binnenkant van de auto in brand te staan.

De politie gaat er vanuit dat iemand het voertuig in brand heeft gestoken. Volgens omstanders zouden agenten aanstekers bij het voertuig hebben gevonden en deze in beslag hebben genomen. Ook de auto is meegenomen voor onderzoek.

Brandstichting

Het is niet de eerste keer dat een auto in vlammen opgaat in de stad. Op 19 juni vatte een geparkeerd busje aan de Diezestraat nog vlam, dat was de twaalfde autobrand van dit jaar. Vorig jaar gingen er in Enschede in totaal 59 auto's in vlammen op.