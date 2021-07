Dierecoloog Bas Worm overhandigt zelfgeschreven kinderboek over edelhert aan lid Koninklijke Familie

Al vanaf kinds af aan is Bas Worm van Waterschap Vechtstromen gek op herten en reeën. Als klein jochie ging hij op de fiets naar de Duitse grens, met het paspoort van zijn vader op zak, om in Duitsland herten te bekijken. Nu is hij een volwassen man, maar zijn hart klopt nog altijd voor dit majestueuze dier. Daarom schreef hij een kinderboek en gisteravond heeft hij het eerste exemplaar aangeboden op het kroondomein Het Loo bij Apeldoorn.

Het eerste exemplaar ging naar prins Floris van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven. Het boekje gaat over de avonturen van Frederik het edelhert. "Er zitten ook allemaal lessen in. Hoe je bijvoorbeeld met de natuur omgaat en hoe wij met dieren en rasters omgaan. Maar er zitten ook veel geintjes en grapjes in, het is een gelaagd boek", vertelt Worm.

Kinderen

Hij kwam op het idee om het boek te schrijven door zijn zonen. "Toen ik nog kleine kinderen had en alle voorleesboekjes al een paar keer aan ze had voorgelezen, verzon ik op een avond zelf een verhaaltje over een edelhert die allemaal avonturen beleefde op de Veluwe. De volgende avond vroegen de jongens opnieuw om een verhaaltje over Frederik het edelhert."

De jaren verstreken en er gebeurde niks met de zelfverzonnen verhalen. Totdat één van zonen aan de eettafel weer begon over Frederik. "Toen ben ik een verhaal gaan uitschrijven en heb dat aan een paar mensen voorgelegd. Iedereen was enthousiast. Uiteindelijk zijn het elf verhalen geworden met illustraties, en heeft het boek 120 pagina's".

Edelhert

Vooralsnog moeten we het in Overijssel doen met de verhalen van Bas, want het edelhert heeft zich nog niet gevestigd in onze provincie. "Heel soms zijn ze in Overijssel, maar het zou mooi zijn als ze hier altijd zijn. Ik denk dat het hier wel kan, maar we moeten er nog wel een beetje ruimte voor maken. En dan vestigt hopelijk een vrouwtje zich hier."

Het boek ligt nog niet in de boekenwinkels, maar is wel via de website van Vereniging het Edelhert verkrijgbaar.