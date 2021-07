Festivalorganisatoren balen van nieuwe maatregelen: "Het is ontzettend zuur"

Ze hebben nog een mooie avond gehad; de organisatoren van Festiball in hartje Tubbergen. Met Mental Theo op de planken kon er nog één keer gefeest worden, voordat de coronamaatregelen weer aangescherpt werden. Want sinds vandaag zijn meerdaagse festivals wederom verboden. Het kabinet besloot daar gisteravond toe, vanwege het sterk aantal oplopende coronabesmettingen.

'Ontzettend zuur'

"Het is ontzettend zuur dat ons festival niet helemaal door kan gaan", zegt Niek Woesthuis, organisator van Festiball. Het Tubbergse festival zou dit hele weekend gehouden worden. "Op donderdag hoorden we dat er eventueel nieuwe maatregelen zouden komen. Dan hoop je dat ze het over het weekend heen tillen, maar dat is helaas niet gebeurd."

Toch kan vandaag nog een deel van het programma doorgaan. "We kunnen nog wel beachvolleyballen. Iedere deelnemer heeft een vaste plek", vertelt Woesthuis. "Maar we hebben wel minder teams, doordat meerdere mensen positief zijn getest op corona. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op het toernooi."

Hoe groot de financiële strop is, weet Woesthuis nog niet:

Megaparty beraadt zich

De organisatie van het Megaparty-festival zit in z'n maag met de nieuwe maatregelen. Het festival in Weerselo staat gepland voor 20, 21 en 22 augustus, een week na het aflopen van het huidige verbod op meerdaagse festivals. "We zijn nog in beraad wat we gaan doen", zegt organisator Tom Leuveld. "Maar dit hadden we niet verwacht. Het voelt alsof de kerstboom tijdens het optuigen al in de brand wordt gestoken."

Leuveld zegt de nieuwe maatregelen ook niet te snappen. "Als de IC's vollagen, dan had ik het begrepen. Maar dat is niet het geval. En vergeet niet dat er nu ook veel meer getest wordt door jongeren en vakantiegangers. Dat zijn mensen die zich anders wellicht helemaal niet hadden laten testen."

Festivalorganisator ID&T heeft aangekondigd een kort geding aan te spannen tegen de Staat. Leuveld noemt dat 'een begrijpelijke stap'. Ook festival Dicky Woodstuck in Steenwijkerwold overweegt juridische stappen.