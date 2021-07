Milieujurist Marcel Middelkamp wil de Almelose politiek in: "Moeten snel 400 woningen bouwen"

Marcel Middelkamp kruist als raadsman regelmatig juridisch de degens met de overheid. Nu wil hij het in de Almelose gemeenteraad opnemen voor burgers die in de knel komen. "Waar onrecht is, moet het rechtgetrokken worden", zegt hij daarover. Daarom stelt Middelkamp zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor de Partij Vrij Almelo.

Hij is al actief voor deze partij als secretaris. "Ik heb ook rondgesnuffeld bij GroenLinks en SP, maar die hebben een dusdanig landelijk korset dat je niet je eigen gang kunt gaan in een stad als Almelo."

'Wonen is een recht'

Een van de speerpunten waar Middelkamp zich voor in wil zetten, is de bouw van woningen voor jongeren. "Als gemeente moeten we in eigen beheer heel snel 400 goedkope woningen bouwen. Het maakt me niet uit waar. Als het maar snel gebeurt. Wonen is een recht. En dat wordt nu geweld aangedaan."

Ingewikkelde zaken

Om belangenverstrengeling te voorkomen zal hij, als hij gekozen wordt, met zijn juridisch adviesbureau geen nieuwe Almelose zaken meer behandelen. Middelkamp is gespecialiseerd in zaken op milieugebied en ruimtelijke ordening. Hoe ingewikkelder, hoe meer voldoening hij er aan ontleent. "Ik win liever twee ingewikkelde zaken dan acht makkelijke."

Europese Hof

Een recente uitspraak van het Europese Hof wordt door hem als hoogtepunt gezien. Hierdoor kunnen burgers ook bezwaar maken tegen een vergunning of bestemmingsplanwijziging als ze in het begintraject geen zienswijze hebben ingediend.

Groot Onderhoud

In het programma Groot Onderhoud vertelt hij hoe hij als vrachtwagenchauffeur geïnspireerd raakte om zich juridisch bij te scholen. En hoe het kwam dat hij na een juridische procedure opeens 'een explosief voorwerp' in zijn tuin had liggen. "Ik gebruik zelf alleen een typemachine en toetsenbord."

Het programma is hier en als podcast te beluisteren.