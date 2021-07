'Verbod designerdrug 3-MMC gaat probleem niet oplossen'

De designerdrug 3-MMC wordt in het najaar verboden. Staatssecretaris Blokhuis maakte in april bekend de drug op de lijst met verboden middelen van de Opiumwet te plaatsen. Het middel wordt hierdoor illegaal, maar in hoeverre heeft zo’n verbod nou echt zin?

Het gebruik van 3-MMC kent grote risico’s, zegt Laura Smit Rigter van het Trimbos Instituut. ‘’De risico’s lopen uiteen van hoofdpijn, verhoogde lichaamstemperatuur en hartkloppingen tot het gevoel van hunkeren naar meer, wat kan leiden tot verslaving. Omdat er nog zo weinig bekend is over de drug, ben je eigenlijk je eigen lab-rat.’’

Ondanks de gevaren, is 3-MMC erg populair in Zwolle. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de meeste 3-MMC vergiftigingen plaatsvinden in de Hanzestad. Ook Simon*, student in Zwolle en 3-MMC-gebruiker, ziet dat de designerdrug populair is in de stad. "Het is een soort van mix tussen extasy en pep. Het geef niet zoveel energie als je bij extasy zou voelen, maar het heeft wel iets oppeppend."

Ook Simon ziet dat veel mensen in Zwolle de drug gebruiken. "Waar je eerst een sigaretje rookte bij een biertje, lijkt het nu de normaalste zaak om 3-MMC te gebruiken. Zelf gebruik ik het zo'n een keer per maand, om even wat los te laten met vrienden.’’

Zwolle epicentrum 3-MMC

In verschillende media werd Zwolle als ‘epicentrum’ op het gebied van 3-MMC gezien. Burgemeester Snijders gaf eerder aan niet te weten of Zwolle inderdaad hét epicentrum is, maar zegt alert te zijn. "We doen heel veel. In samenwerking met de politie en onze gemeentelijke boa’s handhaven we. Daarnaast geven we weerbaarheidstrainingen op alle scholen. Ik verwacht dat de populariteit van 3-MMC zal afnemen zodra het verbod in het najaar is ingegaan."

Maar is dat waar? Als het aan Rigter ligt hoeft dat niet zo te zijn. "Met een verbod kun je niet uitsluiten dat het middel niet meer wordt gebruikt. Er zal altijd een groep geïnteresseerd blijven in het middel. Tegelijkertijd moet je blijven monitoren, want het kan zijn dat gebruikers naar een ander middel overstappen met misschien nog grotere risico’s."

Daar sluit ook Simon zich bij aan. "Als bijvoorbeeld 4-MMC - een soortgelijke designerdrug die in 2012 al werd verboden - straks weer makkelijker te verkrijgen is, is het misschien aantrekkelijk om daar weer op over te stappen."

* Simon is een gefingeerde naam. De echte naam van de student is bij de redactie bekend.