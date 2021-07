Ook streep door festival Dicky Woodstock: "Misschien moeten we wel een rechtszaak aanspannen"

"Verbouwereerd." Dat was de eerste reactie van organisator Henk Kranendonk van festival Dicky Woodstock in Steenwijkerwold toen hij gisteravond hoorde dat het festival in het eerste weekend van augustus niet door kan gaan. Het kabinet liet weten versoepelingen terug te draaien en meerdaagse evenementen tot 14 augustus te verbieden.

"Dit is te gek voor woorden. Vijf weken geleden kregen we nog groen licht en zijn we volop aan de slag gegaan. We hebben nog overleg later vandaag, maar ik weet eigenlijk ook niet wat we gaan doen", zegt Kranendonk.

Kosten gemaakt

Op de vraag wat hij met dat laatste bedoelt is hij helder. "Misschien moeten we wel een rechtszaak aanspannen. We hebben immers al veel kosten gemaakt. Denk aan de tentenboeren en Suzie Quatro, daar waren de vliegtickets al voor besteld. Kijk, die bandjes komen volgend jaar wel weer, maar de rest. Ik snap er helemaal niets van en moet het nog zien allemaal."

Ondanks de forse tegenslag blijft Kranendonk de humor er wel van inzien. Bij Suzie Quatro, bekend van onder meer de nummers Devil Gate Drive en 48 Crash die haar wereldfaam bezorgden in de jaren zeventig, zegt hij dat ze weliswaar al 71 jaar is, "maar ze treedt nog altijd op in een leren broekie hoor."