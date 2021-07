Commissie Spies: strijd tussen De Jonge en Omtzigt luidde val CDA in

De verkiezingsnederlaag van het CDA heeft de partij vooral aan zichzelf te danken. Dat is de conclusie van de Commissie Spies, die onderzoek heeft gedaan naar de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen. Het CDA heeft de strijd vooral van zichzelf verloren, is de harde conclusie. Daarbij wordt nadrukkelijk gewezen op de interne strijd die losbarstte tijdens en na de lijsttrekkersverkiezing tussen Hugo de Jonge en Enschedeër Pieter Omtzigt.

De uitkomst van de Tweede Kamerverkiezing voor het CDA verbaasde vriend en vijand. De partij ging hard onderuit en verloor vier zetels. Daarmee kon de partij niet profiteren van de beloning van vier jaar kabinetsdeelname. En dat terwijl coalitiegenoten VVD en D66 er respectievelijk één en vier zetels bijkregen. De ChristenUnie behield haar vijf zetels. De Commissie Spies heeft onderzocht, waarom het CDA zoveel zetels verloor.

Tijdens de presentatie vanmiddag van het rapport van de commissie Spies werd duidelijk dat het voltallige partijbestuur van het CDA is opgestapt.

Lijsttrekkersverkiezing zorgde voor tweespalt

Volgens de Commissie Spies heeft het CDA de verkiezingen vooral van zichzelf verloren. Als oorzaak wijst ze op de gehouden interne lijsttrekkersverkiezing. Daaraan deden aanvankelijk vier mensen mee, maar uiteindelijk ging de strijd tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. De strijd tussen deze twee partijprominenten zorgde achter de schermen voor een interne strijd en verdeelde de partij in twee kampen.

Binnen de partij stond vervolgens niemand op die de partij bij elkaar hield en de twee kampen weer bij elkaar bracht. Dit gebeurde ook niet nadat De Jonge uiteindelijk als leider uit de bus kwam. Dit had ook te maken met de manier waarop de verkiezing verliep.

Lange tijd bleef het onduidelijk of de stemming wel eerlijk verlopen was. Zo beweerde de vrouw van Pieter Omtzigt dat ze na het uitbrengen van haar stem op Omtzigt, bedankt werd voor haar stem op De Jonge. Dit zaaide twijfel binnen de partij en zorgde er voor dat het CDA niet unaniem achter Hugo de Jonge ging staan. Het zorgde voor een gebrek aan vertrouwen waarbij het eigen belang te groot werd.

Gebrek aan leiderschap

Uiteindelijk was de conclusie dat de verkiezing wel eerlijk verlopen was en dat Hugo de Jonge de eerlijk verkozen leider was. Toch konden veel CDA'er zich niet vinden in de uitkomst en bleven twijfels houden. Het lukte De Jonge vervolgens niet om de partij samen te brengen. Ook de partijvoorzitter slaagde hier niet in. Hierdoor ging de partij verdeeld de verkiezingen in.

Doordat De Jonge te druk was met de coronacrisis trad hij vervolgens terug als lijsttrekker. Tegen de interne verwachting in werd niet de nummer twee, Pieter Omtzigt, maar Wopke Hoekstra de nieuwe partijleider. Dit zorgde voor verbazing binnen het CDA: Hoekstra had niet meegedaan aan de lijsttrekkersverkiezing. Het lukte vervolgens ook Wopke Hoekstra niet om het CDA met één mond te laten spreken en als één partij te presenteren.

Omtzigt had deels gelijk, maar krijgt geen excuses

Uit het rapport van Spies blijkt ook dat de kritiek die Pieter Omzigt uitte over de lijsttrekkersverkiezing, de verkiezingscampagne en de interne strijd die daaromheen losbarstte groot en deels terecht is. Wel wijst Spies er op dat niet alles uit zijn notie klopt en dat bepaalde beschuldigen aan het adres van andere CDA'er niet kloppen. Daarom vindt Spies het niet nodig dat de partij haar excuses aan Omtzigt zou moeten aanbieden. Volgens de commissievoorzitter is Pieter Omzigt namelijk ook excuses verschuldigd aan een aantal andere CDA'ers die er ook niet komen.

Toch laakt Spies wel het gebrek aan lerend vermogen van de partij. De signalen dat er zaken niet goed gingen binnen de partij waren er, maar er werd niets mee gedaan.

Mogelijke terugkeer Omtzigt niet aan de orde

Na afloop van de presentatie kwam de vraag op tafel of de Commissie Spies ruimte ziet voor een terugkeer van Pieter Omzigt binnen het CDA. Omtzigt maakte op 12 juni bekend uit het CDA te stappen. Aanleiding was het uitlekken van zijn notitie voor de commissie Spies. Nu blijkt dat een deel van zijn geuite kritiek terecht was, zou een terugkeer mogelijk voor de hand kunnen liggen.

Vooralsnog wil interim-voorzitter Marnix van Rij daar niet op vooruitlopen. Hij wijst er op dat Omtzigt nog steeds ziek thuis zit en wordt vervangen als kamerlid. "Het gaat om de mens Omzigt en die moet eerst herstellen".