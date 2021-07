Tex Town Tigers wint en verliest in eerste wedstrijd na onderbreking

De softbalsters van Tex Town Tigers hebben in de eerste wedstrijd na een onderbreking van ruim een maand in de hoofdklasse in Haarlem twee punten gepakt. Het verloor en won van Sparks.

De eerste wedstrijd begon nog wel goed voor de Enschedese ploeg. Na drie innings was het 0-3. In de vierde inning maakte Sparks echter gelijk en een inning later zorgde het voor 4-3. Tex Town Tigers wist de stand niet meer gelijk te trekken.

Wel zege in tweede

Ook in de tweede wedstrijd kwam Tex Town Tigers met 3-0 voor en dit keer liep het beter af. Sparks wist slechts één punt te pakken en de Enschedeërs maakten er nog vijf bij. En dus won het met 8-1.

Stand

In de stand heeft Tex Town Tigers nu 24 punten uit 18 duels en daarmee is het tweede. Sparks heeft twee punten minder, maar speelde ook vier duels minder. Olympia is de koploper met 26 punten uit 17 duels. Morgen is er een reeks inhaalduels. Tex Town Tigers komt dan niet in actie.