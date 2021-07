Brandweer Haaksbergen wast auto's 'brandschoon' voor zieke collega Aimee

Ze is eigenlijk al haar hele leven gebiologeerd door de brandweer. Maar juist in de periode dat ze besloot de daad bij het woord te voegen, had ze twee kleine kinderen. “Ik heb dus eerst gewacht tot ze oud genoeg waren”, zegt Aimee Timmerman-van der Vall (35).

Vier jaar geleden trad ze toe tot het vrijwilligerskorps in haar woonplaats Haaksbergen. Aan passie geen gebrek: “Ik vind het een mooie manier om iets te doen voor de samenleving. Maar het is vooral die kameraadschap die me zo aanspreekt. Het is één grote familie die er samen voor gaat. En haha, wie wil er nou niet graag in een brandweerwagen zitten?!”

Diagnose

In november vorig jaar werd bij haar echter de diagnose PLS gesteld: een vorm van de ongeneeslijke spierziekte ALS. Uitrukken gaat daardoor al langere tijd niet meer.

Tekst gaat verder onder foto

De brandweer werkt zich in het zweet voor zieke collega Aimee. (Foto: RTV Oost)

Haar naaste collega’s kwamen vervolgens op het idee van een autowasdag. Automobilisten kunnen hun wagen weer brandschoon laten maken voor een vrije gift. Het zorgt voor lange rijen richting de brandweerkazerne in hartje Haaksbergen.

Wachttijd voor lief

En de ellenlange wachttijden neemt iedereen zonder mokken voor lief. Wendy Franke, normaal gesproken communicatiemedewerker van de brandweer Twente, is vanuit haar woonplaats Hengelo naar Haaksbergen gereden om naar auto onder handen te laten nemen. “Ik heb drie kwartier in de rij gestaan, maar er is leuke muziek en het sfeertje is goed. Prima toch? Dat heb ik graag over voor het goede doel.”

Tekst gaat verder onder foto

Drukte in de wasstraat rond de brandweerkazerne van Haaksbergen (Foto: RTV Oost)

En ze is niet de enige die van buiten Haaksbergen komt. “We hadden zojuist mensen vanuit Rotterdam” vertelt brandweercommandant Klaas Reuvers. “Die hebben er een gezellig dagje uit van gemaakt.”

"Je ziet dat de mensen dit op prijs stellen", zegt de brandweercommandant. "Ik heb veel briefjes van tien en twintig euro gezien. Eigenlijk zit er amper muntgeld tussen."

Tekst gaat verder onder foto

De auto weer brandschoon voor het goede doel (Foto: RTV Oost)

Onder de indruk

Aimee is onder de indruk van de actie die voor haar op touw is gezet. “Heel erg bijzonder dat mijn collega’s hun vrije tijd voor mij opofferen. Of eigenlijk voor het goede doel. Want de opbrengst gaat naar medisch onderzoek in de strijd tegen ALS. In de hoop dat er ooit een medicijn wordt ontwikkeld tegen deze ziekte.”

De zieke brandweervrouw is de hele zaterdag van de partij. Of het niet vermoeiend is: “Ach”, klinkt het stoer, “mijn collega’s moesten afgelopen nacht nog uitrukken voor een brand. Voor mij is dit dus net zo vermoeiend als voor hen."