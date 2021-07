Zangeres Sandra Timmerman getroffen door hersenbloeding: toestand kritiek

Dat heeft een woordvoerster van de familie bevestigd.

Tijdens autorijden

De zangeres uit Oldenzaal werd de afgelopen week tijdens het autorijden plotseling onwel. Sindsdien is haar toestand levensbedreigend.

Tv-documentaire

Sandra oogstte vorige maand nog veel respect met haar optreden in een documentaire over het roerige leven van haar en haar ouders. Het was een van de best bekeken tv-programma's van die avond.

“Een leven van ups en downs”, zo omschrijft Sandra zelf haar leven. Geconfronteerd met godsdienstwaanzin, slachtoffer van misbruik en zelf zangeres. Samen met haar zus Sheila vormde ze het muziekduo She She.

Sandra Timmerman (Foto: Hermieke Halink)

Circuskind

In 2018 bracht ze het boek Circuskind uit. Ze omschreef het boek als “een tussenbalans van mijn leven tot nu toe.” De titel voor het boek was heel bewust gekozen: “Altijd weer lachen naar de buitenwereld alsof alles goed is. Je kunstje doen, op je tenen lopen, balanceren.”

In Circuskind ging ze ook in op het misbruik in haar jeugd door haar vader. “Het hoort nu eenmaal bij mijn leven. Ik heb daar niet voor gekozen, maar ben er wel mee opgezadeld”, vertelde ze in een interview bij RTV Oost. “Je neemt het mee, je hebt het altijd bij je.”

De Familie Timmerman in vervlogen tijden met zoon Gert jr. en Sandra (Foto: NPO1 De Gert en Hermien Story)

'Allesbehalve saai'

Toch stelde Timmerman altijd dat haar jeugd “niet alleen kommer en kwel” was. “Het was allesbehalve saai.”

Timmerman heeft drie kinderen en meerdere kleinkinderen waarover ze in 2018 vol trots bij RTV Oost vertelde. “Ik ben heel blij en heel rijk in dat opzicht. Ik ga heel positief de toekomst tegemoet.” Recent nog liet ze weten te willen werken aan een nieuwe carrière.