Technische storing sluis Eefde, schepen handmatig geschut

De oorzaak van de storing is ook vandaag nog niet gevonden. Net als gisteren worden de binnenvaartschepen in het sluizencomplex bij Eefde handmatig geschut, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat iemand in de technische ruimte de sluisdeuren met een druk op de knop moest bedienen. Aan de hand van camerabeelden wordt beoordeeld of dat veilig kan. Daardoor duurt het proces langer dan normaal.

Nog maar net officieel geopend

Nog geen twee weken geleden, op 1 juli, werd het sluizencomplex Eefde feestelijk heropend. In werkelijkheid kon er nog steeds niet met twee kolken worden gewerkt. De oude kolk is nog niet in gebruik, omdat er nog testen worden gedaan. Die testen zijn essentieel voor een veiligheidscertificaat. Het is de bedoeling dat vanaf de derde week van juli wel met twee kolken kon worden geschut.