Zangeres Sandra Timmerman (57) overleden

Zoals gisteravond gemeld werd Sandra getroffen door een hersenbloeding. Sindsdien was haar toestand kritiek.

Sandra werd vorige week vrijdag ter hoogte van haar woonplaats Oldenzaal met haar auto van de weg gehaald omdat ze "opvallend rijgedrag vertoonde", zoals een woordvoerster van de familie het verwoordt.

Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze al die tijd buiten bewustzijn was. Er is zaterdag nog een poging ondernomen om haar uit coma te halen, maar dat mislukte.

Na het weekend zou een tweede poging worden ondernomen, maar gisteravond overleed Sandra in het ziekenhuis.

Documentaire

Een maand geleden werd een documentaire uitgezonden over het roerige leven van Sandra Timmerman en haar ouders. Ze kreeg veel respect voor haar optreden in de documentaire. Ze omschreef haar leven als "een leven van ups en downs".

Ze kreeg te maken met godsdienstwaanzin, ze werd slachtoffer van misbruik en Sandra Timmerman werd zelf ook zangeres. Samen met haar zus Sheila vormde ze het muziekduo She She.

Geschokte reacties

Programmamaker Hans Heijnen maakte de documentaire De Gert en Hermien Story. Het programma trok anderhalf miljoen kijkers. Sandra werkte mee aan het programma en toonde zich een open boek. Tegenover RTV Oost liet ze weten dat ze enorm onder de indruk was van het eindresultaat.

Hans Heijnen wist dat Sandra in het ziekenhuis lag en hoorde zondagavond laat van haar overlijden. "Ik had eigenlijk meteen een klik met haar. Ons eerste telefoontje duurde iets van drie kwartier. Zelf was ik nog niet lang daarvoor mijn vrouw verloren aan een hersentumor. Sandra toonde zich enorm meelevend. Een ander soort contact dan je normaal gesproken hebt. Ik had een goede band met haar."

'Mooie tijd'

Sandra en zus Sheila maakten drie jaar lang deel uit van de rockband She She and the He Devils. Bij haar vroegere band komt het nieuws keihard aan. "Wat een pechleven heeft ze toch gehad", reageert een van haar vroegere bandleden. "Ik weet dat ze dat zelf anders zag, maar als je sec kijkt naar wat er in haar jeugd allemaal gebeurd is, vind ik dat rotleven zelfs nog voorzichtig uitgedrukt."

Bij She She and the He Devils bloeide Sandra helemaal op. "Ze vond het prachtig. En later zei ze ook regelmatig dat dit een van de leukste perioden uit haar leven was. Daar houden we ons nu maar even aan vast. We moeten nu eerst dit vreselijke nieuws verwerken."