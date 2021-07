Voormannen genadeloze martelploeg Twente 7 jaar de cel in: 'Het was incasso-terreur'

De twee voormannen van de zogenoemde Twentse martelbende zijn veroordeeld tot celstraffen van zeven jaar. Tegen hen was tien jaar achter de tralies geëist. Het tweetal maakte met een aantal medeverdachten zeker vier slachtoffers met sadistische incassopraktijken. "Er werd met kracht en geweld opgetreden, waardoor een cultuur van angst en intimidatie is ontstaan", stelt de rechtbank.

De hoofdverantwoordelijken zijn 'incassobroeders' Dogan en Johan, afgekort 'Do en Jo'. "Enkele slachtoffers waren zo geïntimideerd door het genadeloze geweld, dat ze geen aangifte durfden te doen." De rechtbank spreekt over "incassoterreur". Medeverdachten zijn veroordeeld tot celstraffen tussen de 11 maanden en 4,5 jaar.

Gewurgd met autogordel

Een van de slachtoffers werd in één nacht meerdere keren door de groep zwaar mishandeld. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd gedrukt, werd geslagen met onder meer een boksbeugel en werd onder water gehouden. "Hij heeft gekeken hoe de vissen van onderen zwemmen", is daar door verdachten over gezegd via de telefoon. Ook werd hij bijna gewurgd met een autogordel.

Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Zo zegt een getuige: "Er zijn er nog wel twintig of dertig gemarteld. Do en Jo zijn er nog trots op ook. Ze laten er aan iedereen filmpjes van zien."

Ze bewaarden foto's en filmpjes van de slachtoffers als een soort trofeeën. Tegelijk dienden die als een soort visitekaartje om te laten zien waartoe ze in staat zijn. "Ze waanden zich onaantastbaar." De incassoploeg van Do en Jo werkte soms voor derden en andere keren voor zichzelf.

In de kofferbak

Tegen de verdachten is een waslijst aan bewijs. Bij Johan was een gps-zender onder de auto bevestigd door de politie en bij Dogan stond een camera op het huis gericht. Die woning werd 'het werkhuis' genoemd. Ook werden verschillende telefoons afgeluisterd. In meerdere gesprekken is te horen hoe ze hun doelwitten 'te grazen gaan nemen'. Zo zegt Dogan tegen een doelwit: "Je ouwehoert met de verkeerde. Je moet geld regelen, anders ga je in de kofferbak."

Daarnaast werd er een lijst gevonden van schuldenaren, waar Do en Jo nog op bezoek moesten. "Een rondje doen, noemden ze dat". Tenslotte werden verschillende martelwerktuigen gevonden bij Do en Jo, evenals bloed van slachtoffers op de bank.

Lokdames

Verschillende slachtoffers werden gelokt met jonge dames. Er werd hen seks in het vooruitzicht gesteld. Zo kreeg één doelwit het bericht: 'Hey, heb jij mijn kleren nog?' aangevuld met een zeer pikante foto. Toen het slachtoffer daarop inging en met de dame afsprak, moest hij dat uiteindelijk bekopen met een helse afranseling een geldschuld van 20.000 euro. Volgens de rechtbank waren dit soort acties "geraffineerd voorbereid en zijn slachtoffers door de lokdames op een presenteerblaadje aangeboden."

De rechtszaak tegen een zevende verdachte dient in september.