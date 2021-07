Duizenden Overijsselaars wachten op operatie, ziekenhuizen bezig met inhaalslag

"Ons voornemen is om vanaf september niet alleen doordeweeks, maar ook op zaterdag te opereren", aldus woordvoerster Eveline Henneke van het Zwolse ziekenhuis. "Een andere mogelijkheid kan zijn dat we uitwijken naar zelfstandige behandelcentra, waar ook geopereerd kan worden." In Enschede hebben ze hier ervaring mee. Sinds eind maart worden knie- en heupoperaties uitgevoerd binnen OCON Orthopedische kliniek in Hengelo en opereren specialisten op zaterdag.

Samenwerken

Daarnaast is Isala in gesprek met andere ziekenhuizen in de regio. "Hoe deze samenwerkingen er precies uit komen te zien, werken we de komende tijd uit. We verwachten dat de komende tijd afspraken met externen rondkomen. Zodra patiënten aan de beurt zijn voor hun operatie, nemen wij contact met ze op en plannen we hun operatie in."

De gesprekken met andere ziekenhuizen in de regio kunnen er toe leiden dat patiënten in een ander ziekenhuis worden geopereerd dan waar ze onder behandeling zijn. Wouter van der Kam is bestuursvoorzitter van het Saxenburgh Medisch Centrum (SMC) in Hardenberg. "De ziekenhuizen in deze regio helpen elkaar door patiënten van elkaar over te nemen."

Zijn ziekenhuis heeft de afgelopen tijd al een behoorlijke inhaalslag kunnen maken met operaties die uitgesteld moesten worden vanwege coronazorg. "Behalve planbare urgente zorg zoals bijvoorbeeld het verwijderen van tumoren, hebben wij ook reguliere zorg kunnen inhalen. We hebben nieuwe heupen geplaatst en mensen met staar behandeld. We zitten echter nog lang niet op het normale niveau."

ZGT, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, zag de wachttijden van operaties en ingrepen vooral in het eerste kwartaal van dit jaar oplopen. "Na de piek in april zien we nu de wachttijden voor operaties weer geleidelijk dalen naar het niveau in 2019", licht woordvoerder Tom Kummel toe. "Dit komt vooral doordat er tijdelijk minder verwijzingen voor de OK zijn, terwijl we de operatiecapaciteit weer volledig hebben kunnen benutten."

Tweeledig

De inhaalslag die de zorg moet maken bestaat enerzijds uit het wegwerken van uitgestelde behandelingen (de wachtlijst). Anderzijds verwachten de ziekenhuizen dat ze te maken krijgen met een toename van het aantal patiënten dat door huisartsen naar hen worden doorverwezen. De ziekenhuizen vinden het lastig te voorspellen of en wanneer het aantal verwijzingen gaat toenemen. Maar als dit gebeurt, kan dit leiden tot langere wachtlijsten.

De organisatie van inhaalzorg heeft onze volledige aandacht Eveline Henneke, Isala

"Mocht de instroom van patiënten toenemen, dan maken we per specialisme keuzes waar en wanneer deze zorg ingepland kan worden", aldus Kummel. "Daarbij kijken we ook in afstemming met andere ziekenhuizen in de regio waar capaciteit is en hoe we die optimaal kunnen benutten. Samen met de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen, de thuiszorg en huisartsen kijken we welke zorg in het ziekenhuis moet plaatsvinden, of mogelijk elders opgepakt kan worden."

Kwaliteit van leven

Het uitstellen van operaties heeft direct invloed op de kwaliteit van leven van patiënten. Dat beseffen zo ook bij Isala. Henneke: "Denk bijvoorbeeld aan patiënten die wachten op een nieuwe heup of aan staar geopereerd moeten worden. We willen deze zorg liever vandaag dan morgen inhalen. Maar de realiteit is dat we langere tijd, zeker tot in 2022, nodig hebben om de wachtlijst weg te werken."

Met corona nog vers in het geheugen hebben veel patiënten begrip voor de situatie. "Maar er zijn ook patiënten die minder begripvol reageren", weet Henneke. "Zij wachten al geruime tijd en willen graag weten wanneer zij geholpen kunnen worden. Dat is begrijpelijk. De organisatie van inhaalzorg heeft onze volledige aandacht."

Ziekenhuizen gebruiken de zomer om hun personeel bij te laten komen van een heftige periode. (Foto: RTV Oost)

Vakantie is nodig

Isala start in september met het inhalen van zorg. De vakantieperiode zet het ziekenhuis in om haar medewerkers zoveel mogelijk rust te geven. "Onze medewerkers hebben vakantie nodig om te herstellen van de zware periode die achter ons ligt." Een geluid dat ook bij andere ziekenhuizen is te horen. "Onze medewerkers blijven zich onafgebroken inzetten voor goede zorg voor alle patiënten en dat verdient een groot compliment. Maar ook zij hebben hun rust nodig en gaan op vakantie", vertelt SMC-bestuursvoorzitter Van der Kam.

Kummel: "De huidige teruglopende wachttijden geven ruimte om binnen ZGT eerst medewerkers en medisch specialisten tijd te geven voor rust en herstel. Onze mensen hebben een zwaar jaar gehad en het is van belang dat zij deze zomer tijd krijgen om vakantie op te nemen en de batterij weer op te laden", aldus

Om de zittende ploeg verder te ontlasten, probeert Isala extra medewerkers te werven. "Voor algemeen verpleegkundigen lukt dit goed. Voor diverse functies op de OK is het lastiger, omdat hier minder mensen van beschikbaar zijn. Dit is dus niet van vandaag op morgen geregeld."

Zorgen over besmettingen

Wouter van der Kam ziet de huidige explosieve stijging van het aantal coronabesmettingen als een groot punt van zorg. "Het is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen, om zich aan de onvermijdelijke maatregelen te houden, ook al zijn we er helemaal zat van. Echt alleen dan kunnen we het coronavirus in bedwang houden en kunnen we er samen voor zorgen dat zorg beschikbaar blijft voor alle patiënten."

Staat jij ook op een wachtlijst voor een operatie en wil je daarover wat kwijt? Mail je reactie dan naar g.oost@rtvoost.nl.