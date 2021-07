Zwolse rapper Makka veroordeeld voor uitlokken nep-moordaanslag

De Zwolse rapper Makka is veroordeeld tot een half jaar cel. Die straf was ook tegen hem geëist. Drie jaar geleden zette hij een liquidatiepoging op zichzelf in scene. Hij vroeg twee aspirantleden van brotherhood Marron United, waar Makka toen voorman was, om hem voor de beveiligingscamera's naar de grond te werken en een wapen op z'n hoofd te zetten.

Zogenaamd weigerde het pistool, waardoor Makka er levend vanaf kwam. De actie gebeurde voor de ogen van het gezin van de rapper bij het huis aan de Nijerwalstraat in de Zwolse vinexwijk Stadshagen.

Ook buurtgenoten kregen het mee, een enkeling waarschuwde de politie. Eén van de twee nepdaders werd daardoor al gauw gepakt. Op zijn telefoon werd bewijs gevonden dat de liquidatiepoging in scene was gezet. Zo stond er een bericht op van Makka: 'Dat ene wat ik heb gezegd, moet zondag gebeuren'. De aspiranten zegden toe, maar waren te laat. 'We zijn er over vijf minuten', appte een van hen nog aan de rapper op de avond van de nepaanslag.

Motief

RTV Oost onthulde dat de aanslag op de rapper in scene was gezet. Waarom het toneelstuk plaats moest vinden, is nog onduidelijk. Sommigen zeggen dat Makka zijn neefje voor de liquidatiepoging wilde laten opdraaien. Die neef was vervroegd vrijgekomen voor de moord op Makka's oom. Daar was de rapper boos over.

Psychiatrische problematiek

De rapper zelf ontkent de nepaanslag te hebben uitgelokt. Volgens hem zit een ander lid van de brotherhood erachter. Die zou hebben gewild dat Makka zijn plek als 'general' afstond. De Zwollenaar gaat in hoger beroep tegen het vonnis.

De rapper is een paar weken geleden aangehouden voor een gewapende overval. Hij zou in het noorden van Nederland gewapenderhand een woningoverval hebben gepleegd. Hij zat al eerder vast voor wapenbezit.