Een rotjeugd? Zelf vond circuskind Sandra Timmerman van niet

Sandra Timmerman overleed zondagavond op 57-jarige leeftijd in het ziekenhuis van Zwolle. Daar lag ze op de afdeling intensive care nadat ze achter het stuur van haar auto werd getroffen door een hersenbloeding.

Uitspattingen

Vorige maand nog vertelde Sandra in de documentaire De Gert en Hermien Story openhartig over haar leven. Over de carrière van haar ouders en de uitspattingen, waarmee die gepaard ging. Vader Gert die het ene moment zijn echtgenote verrot kon schelden en het volgende moment voor de tv-camera's bezong hoe ze de liefde in haar leven was. En dat ze eeuwig voor elkaar waren bestemd.

Het Beloofde Land

Ook kwam de vlucht naar Israël uitgebreid ter sprake in de documentaire. Het Beloofde Land waar Gert en Hermien - helemaal in de Here - een nieuwe carrière wilden beginnen. Maar al na korte tijd totaal berooid terugkeerden naar Twente.

Hoe haar ouders scheidden en de met haar gezondheid sukkelende Hermien slechts 59 jaar oud werd. Met vader Gert brak ze nadat ze en plein public had verteld hoe hij zich in haar jeugd aan haar zou hebben vergrepen.

Voor de rechter

De laatste keer dat Sandra vader Gert tegenkwam was in het Paleis van Justitie in Almelo. Gert had na het incestverhaal in twijfel getrokken of Sandra eigenlijk wel zijn biologische dochter was. Maar nadat Sandra vrijwillig haar DNA had afgestaan en een test bevestigde dat zij inderdaad de dochter was van Gert, vocht hij dit aan. Waarop vader en dochter tegenover elkaar in de rechtbank belandden. "Daarna heb ik hem nooit meer gezien of gesproken."

Toen Gert in 2017 op 82-jarige leeftijd overleed, moest ze dat uit de media vernemen.

Met broer Gert junior heeft ze geen contact meer, nadat hij jaren geleden werd veroordeeld wegens het in het bezit hebben van kinderporno.

Tekst gaat verder onder foto

De familie Timmerman in vervlogen tijden, met zoon Gert junior en dochter Sandra (Foto: NPO1 / De Gert en Hermien Story)

Met zus Sheila heeft Sandra jarenlang op de planken gestaan. En behalve dat ze in een ver verleden deel uitmaakten van de band She She and the He Devils, stonden ze ook gezamenlijk bloot in de Playboy. Iets waar ze met heel veel plezier op terugkeek. Vooral de deining die het veroorzaakte, daar kon Sandra hardop om gniffelen. De trots dat ze dit hadden gedurfd overheerste.,

Circuskind

De twee zussen werden uit elkaar gedreven nadat Sandra tijdens haar theatertour Circuskind en later in het gelijknamige boek uitvoerig inging op haar jeugd en het vermeende seksueel misbruik door vader Gert.

Het was Sheila die later weer de banden aantrok met vader Gert. Sindsdien hadden Sandra en Sheila geen contact meer. "Ik ben in 2014 nog op haar bruiloft geweest, maar daarna spraken we elkaar niet meer. Kwamen elkaar nog weleens tegen in de winkel ofzo, maar dan bleef het bij een korte groet."

Hoogtepunten

Onbetwiste hoogtepunten in haar carrière vond ze zelf de theatervoorstelling met liedjes van Hildegard Knef en de musical-optredens die ze deed net over de grens in de schouwburg van Nordhorn, waarbij ze in de huid kroop van een door de nazi's vermoorde Duitse fotografe.

Het afgelopen jaar zat optreden er vanwege corona niet in, maar Sandra was bepaald niet iemand die kon stilzitten. En daarom kluste ze wat bij in een kunstgalerie in Ootmarsum.

'Plezierige jeugd'

Al kwamen er via sociale media ook negatieve reacties binnen, met haar optreden in de tv-documentaire over het leven van haar ouders dwong ze in de eerste plaats veel respect af. Ze had dan ook geen seconde spijt dat ze aan het tv-portret heeft meegewerkt.

Tegenover RTV Oost zei ze daarover: "Ik sta er helemaal achter. Juist die uitersten, dat je voortdurend heen en weer wordt geslingerd, maakt mijn jeugd zo verwarrend. Maar als ik terugblik overheerst het positieve. Kijk ik met veel plezier terug op mijn jeugd....."