'Mister Arke' en oud-voorzitter FC Twente Ferdinand Fransen overleden

Ferdinand Fransen is zondag op 93-jarige leeftijd overleden. Fransen stond aan de wieg van het succes van reisonderneming Arke. Ook was hij enkele jaren voorzitter van FC Twente.

Tijdens zijn werkzame leven werd Fransen vooral bekend door zijn successen in de reisbranche. Onder zijn leiding groeide Arke uit tot de grootste reisonderneming van Nederland.

Hotels in De Lutte en Spanje

Via zijn holding was Fransen eigenaar van de hotels Landgoed de Wilmersberg en hotel 't Kruisselt in De Lutte. De Wilmersberg werd het onderkomen van veel topvoetbalclubs tijdens trainingskampen. Ook het Nederlands elftal verbleef er.

Daarnaast bezat Fransen twee hotels in Spanje.

Voorzitter FC Twente

Van 1977 tot 1984 was Fransen voorzitter van FC Twente. Hij maakte toen onder meer de degradatie naar de eerste divisie mee. Ook was hij eigenaar van sportschool Trifora in Enschede.

Fransen werd in 2007 benoemd tot ereburger van Enschede.

Uitvaart nog niet bekend

In 2008 werd, ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, een Boeing 737 van reisorganisatie ArkeFly naar hem vernoemd.

De familie van Ferdinand Fransen laat in een verklaring weten dat nog niet bekend is wanneer en in welke vorm de uitvaart zou plaatsvinden. Ferdinand Fransen laat een vrouw en drie dochters na.