Ferdinand Fransen overleden: 'Eerst kneep hij je hand fijn, daarna kreeg je een glas Twents water'

Een van de meest bijzondere momenten beleefde Ten Napel na de terugreis van de Europa Cup-wedstrijd tegen Gothenburg in de jaren tachtig. “We vlogen terug vanuit Zweden in een Arke-vliegtuig. Toen we op Twente Airport aankwamen was er een douanier die alles wilde controleren, maar iedereen had tax-free flessen drank ingeslagen. Dat zinde Ferdinand niet. Toen gaf hij de opdracht om alles kapot te gooien; de hele aankomsthal lag vol glas en stonk naar alcohol.”

Ten Napel kende Fransen niet alleen als voorzitter van FC Twente, ook kwam hij bij Arke over de vloer. "Ik speelde daar ieder jaar Sinterklaas."

'Een plezierige man om voor en mee te werken'

Iemand die onder het bewind van Fransen Arke uit zag groeien tot grootste reisorganisatie van het land, is Rob Admiraal. Van 1971 tot 1994 werkte hij met Fransen samen. "Hij was niet alleen een directeur, maar ook een inspirator. Een echt mensen-mens, iedereen kon met hem. Een plezierige man om voor en mee te werken. Hij heeft veel voor mij en veel collega's bij Arke betekend.”

Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag vernoemde ArkeFly een vliegtuig naar Fransen (Foto: ANP Foto )

"Toen ik in 1971 bij Arke begon, werkten er enkele tientallen mensen. Toen Ferdinand vertrok was het een bedrijf met meer dan duizend mensen in binnen- en buitenland. De omzet was een miljard."

Van 1977 tot 1984 was Fransen voorzitter van FC Twente. "Hij verzette na de succesvolle periode in de jaren zeventig heel veel werk om FC Twente, dat het financieel lastig had, overeind te houden," schrijft de voetbalclub op haar website.

'Een buitengewoon markante man'

Komende week verblijft de selectie van FC Twente voor een trainingsweek in Hotel de Wilmersberg in De Lutte. Dat is eigendom van de familie Fransen. Bij de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen, op 22 augustus tegen Ajax, staat FC Twente stil bij het overlijden van Fransen.

"Hij was een geweldige persoonlijkheid", vat Ten Napel samen. "Een buitengewoon markante man. Ik bewaar warme herinneringen aan hem."

Ook Rob Admiraal herinnert Fransen als een warme persoonlijkheid. "Hij heeft veel betekend voor de regio. Twente heeft een heel goed mens verloren."