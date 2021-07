Spoortunnel bijna klaar; over twee weken weer treinverkeer van en naar Zwolle

Intussen gebeurt er veel meer op en rond het station in Zwolle. Het treinverkeer ligt daarom nog zo'n twee weken stil. Het is op één na het grootste en drukste spoorknooppunt van Nederland. Er wordt daarom op meerdere plekken tegelijk onderhoud uitgevoerd. Ook wordt het perron voor de treinen in de richting Emmen breder gemaakt. Een nog grotere aanpassing is bij het knooppunt Herfte ten noorden van Zwolle.

Zelfde spoor

De spoorverbindingen in de richting Groningen/Leeuwaren en die richting van Dalfsen komen samen bij Herfte. Vanaf daar gingen de treinen tot voor kort over hetzelfde spoor van en naar het station in Zwolle. Vooral in de spits kon dat tot vertragingen leiden. Als één trein te laat was moesten andere treinen daar vaak op wachten omdat ze over dezelfde wissel moesten.

Tunnel

In de nieuwe situatie gaan de treinen elk over een eigen spoor. Daarvoor is er vanaf het station in Zwolle tot aan Herfte een extra dubbel spoor aangelegd. Een probleem was nog wel dat de treinen elkaar moeten kruisen. De treinen in de richting Dalfsen/Emmen vertrekken aan de noordzijde van het station. De treinen naar Meppel/Groningen/Leeuwarden aan de zuidzijde. Om die kruising zonder wissels mogelijk te maken is er een tunnel aangelegd. Een zogeheten 'dive-under' waarbij treinen naar Emmen onder de andere treinen door gaan.

Bijna klaar

Zo'n drie en een half jaar geleden zijn de werkzaamheden voor het extra spoor en de 'dive-under' gestart. Het nadert nu zijn voltooiing. Ondanks de coronacrisis en de maatregelen liep het project geen vertraging op. Het geheel heeft bijna 270 miljoen euro gekost. Het grootste deel is betaald door het Rijk. De komende weken worden er nog laatste stukken spoor aangelegd die aansluiten op de 'dive-under'. De verwachting is dat op 20 juli de treinen richting het noorden weer rijden. Op zaterdag 24 juli rijden er ook weer treinen in de richting Dalfsen.