Drukte bij campings op eerste vakantiedag: "De boekingen gaan als een speer"

"Het is echt genieten hier", zegt een bezoekster van stadscamping Deventer. "We zijn hier voor het eerst, maar ik denk niet voor het laatst."

Volgens de dame aan de receptie van de stadscamping valt het vandaag mee met de drukte. "Het is voor een leek misschien druk, maar dan had je in het weekend eens moeten kijken. Vergeleken daarmee is het nu rustig."

De bezoekster heeft een weekje vrij en is met de camper naar Deventer gekomen. "Een lekker relaxed sfeertje. Lekker dicht bij de stad. Heerlijk hoor."

Volgeboekt

Bij vakantiepark Mölke in Zuna kwamen vanmorgen door corona enkele annuleringen binnen van gasten uit België en Duitsland. "Dat wordt dan weer opgevuld door gasten uit Nederland:", vertelt Bert van de Maat van het park. "Die nemen de opengevallen plaatsen dan weer in. Maar we zijn dus helemaal volgeboekt. De boekingen gaan als een speer."

Van de Maat verplaatst zich met een golfkarretje over het terrein. "Nieuw dit jaar is een pop up-camping, die we voor één jaar op een groot grasland hebben neergezet. Er staan allerlei verschillende soorten tenten, van heel eenvoudige exemplaren tot tenten die heel luxe zijn."