Assistent-trainer Dwight Lodeweges van Oranje terug naar PEC Zwolle

Na het teleurstellende EK van Oranje en het opstappen van De Boer besloot de KNVB vorige maand om de optie in het aflopende contract van Lodeweges niet te lichten.

Derde periode

De geboren Canadees begint nu aan zijn derde periode in Zwolle. Tussen 1998 en 2001 was hij al hoofdtrainer in de provinciehoofdstad. In 2016 keerde hij terug. Eerst als coach van jonge talenten en in 2017 werd hij assistent-trainer van John van 't Schip bij het eerste elftal.

Dwight Lodeweges was bij PEC Zwolle eerder al assistent van John van 't Schip (Foto: ANP)

Tijdens dat seizoen maakte hij de overstap naar de KNVB om assistent te worden van de toenmalige bondscoach Ronald Koeman. Nu bewandelt hij dus de omgekeerde weg.

Moeizame zoektocht

Daarmee komt er voor PEC Zwolle een einde aan een moeizame zoektocht naar een assistent voor hoofdtrainer Art Langeler. De club ving de afgelopen maanden bot bij Sipke Hulshoff en Peter Reekers, die de voorkeur gaven aan respectievelijk Feyenoord en sc Heerenveen.

Nu heeft Langeler dan toch de sterke assistent gevonden, die hij bij zijn aanstelling in maart al voor ogen had. "Ik geloof in een sterk veldtrainersteam, dat een aantal dingen misschien wel beter kan dan ik", zei Langeler destijds. "Ik kan me dan richten op mijn eigen kwaliteiten als het coachen van een wedstrijd, het bepalen van de opstelling of de verbindende factor zijn."

Twee seizoenen

Lodeweges, die bij PEC Zwolle een contract tekent voor twee seizoenen, staat vandaag al voor het eerst op het trainingsveld. "Toen PEC Zwolle contact met mij opnam na mijn vertrek onlangs bij de KNVB, heb ik niet lang na hoeven denken", zegt de trainer. "Ik heb hier in al die jaren met verschillende mensen ontzettend fijn samengewerkt. Ik ken de club, maar ook heel veel (jonge) spelers uit de eerste selectie waar ik onder andere als high potential coach mee heb gewerkt. PEC Zwolle heeft mij destijds, toen ik door de KNVB gevraagd werd voor assistent-bondscoach, de kans gegeven die ervaring aan te gaan. Daar ben ik de club nog altijd dankbaar voor. Het is geen geheim dat ik graag op het veld sta om met die jongens aan de gang te gaan. Ik zie hier een mooie uitdaging voor mij weggelegd waar ik alle energie die ik in me heb in ga stoppen."

Gepokt en gemazeld

Technisch manager Mike Willems: "Dwight is gepokt en gemazeld. Hij weet met zijn ervaring en altijd aanwezige enthousiasme iedere speler waarmee hij werkt beter te maken. Dat heeft hij in het verleden, en niet alleen bij PEC Zwolle, veelvuldig laten zien. Daarnaast is het een groot voordeel dat hij vanuit zijn eerdere periodes in Zwolle de club, de clubcultuur en veel jonge spelers vanuit zijn tijd bij de KNVB kent. Als je als club de kans krijgt om iemand als Dwight bij je trainersstaf te voegen, moet je dat direct doen. Ik ben blij dat het na twee eerdere pogingen nu wel is gelukt en dat de intentie om samen te werken van beide kanten vanaf het begin zo sterk was en wens Dwight heel veel succes toe bij dit nieuwe hoofdstuk in zijn imposante carrière."