Extreemrechtse groep zet zwarte kruizen in Enschede en Losser, politie gaat met ze in gesprek

In de chatgroep is geschreven: 'Op 13 juli herdenken we de slachtoffers die door communisme, marxisme etc. zijn omgekomen. Ook slachtoffers van migranten [en] asielzoekers. Denk hierbij aan verkrachting, aanranding en mishandeling', blijkt uit screenshots.

'Het is de bedoeling dat je een paar zwarte kruizen maakt, van een paar planken. Deze zwart schildert en eventueel voorziet van tekst.'

'Globalisme is moord'

In Losser staat een zwart kruis met de tekst 'Globalisme is moord'. En in Enschede staat een bord met een symbool van het vrouwelijk geslacht met de tekst 'Slachtoffer'.

In de Telegram-groep wordt geschreven dat het een actie is tegen 'links'. 'Des te meer kruizen en foto's we krijgen, des te duidelijker ons signaal naar buiten wordt. Laat Nederland zien dat rechts nog levendiger is dan verwacht wordt! Bescherm je vaderland en strijd mee te tegen links!!!'

Vanmorgen zijn de bordjes weer weggehaald.

Niet strafbaar

De politie laat weten van de actie op te hoogte te zijn. Ook is het bekend wat de achtergrond is van de mensen die het hebben geplaatst. De politie zegt met hen in gesprek te gaan.

Wel zegt de politie dat deze actie niet strafbaar is. Dat komt omdat er niets is vernield. "Maar het kan wel een zaak worden als iemand zich gediscrimineerd voelt en aangifte doet", laat een politiewoordvoerder weten.