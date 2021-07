Nieuwe auto voor Tukkertje Lorenzo na mishandeling in Almelo: "We zijn dankbaar"

Tukkertje Lorenzo heeft een nieuwe auto gekregen, nadat deze een paar weken geleden tijdens een Oranjefeest werd gemolesteerd in Almelo toen de volkszanger werd herkend als FC Twente-supporter. De makers van de YouTube-serie Roddelpraat startten daarop een inzamelingsactie. De sleutels van de nieuwe bolide, een geel met zwarte Corsa, werden dit weekend overhandigd aan de stiefvader van Lorenzo. "We zijn iedereen zo dankbaar. Echt een opvallende auto", reageert de volkszanger.

Het incident gebeurde toen Lorenzo Lubbers, zoals de zanger heet, in Almelo de overwinning van het Nederlands elftal op Oostenrijk wilde vieren. Als hij die avond wordt herkend als FC Twente-supporter, krijgt hij klappen. Op filmpjes is te horen dat 'Enschede niet welkom is'. Lorenzo stapt daarop in bij zijn stiefvader Gerrit in de auto en rijdt samen met hem weg. Vandalen laten het er niet bij zitten en bekogelen het voertuig met stenen en flessen.

Niet naar dagbesteding

De auto raakt hierdoor zwaar beschadigd en wordt total loss verklaard. En dat terwijl Lorenzo en zijn stiefvader een auto hard nodig hebben, omdat de volkszanger anders niet naar de dagbesteding kan worden gebracht. "Dat klopt, dus ik heb een beetje gegamed", vertelt Lorenzo.

Als de makers van de YouTube-serie Roddelpraat, Jan Roos en Dennis Schouten, lucht van het incident krijgen startten ze een crowdfundingsactie. Lorenzo was daar namelijk kort voor de mishandeling te gast.

Al snel hebben de mannen ruim 9500 euro opgehaald, waarvan ze een Corsa kopen. Afgelopen weekend kregen Lorenzo en zijn stiefvader Gerrit de auto voor het eerst te zien. "Het is een opvallende auto", lacht Lorenzo. Ook zijn stiefvader reageert verrast in een filmpje. "Ik vind hem echt heel gaaf! Vind het echt een mooie auto."

"Durf niet meer op te treden"

De auto is een mooi cadeau, maar de mishandeling is Lorenzo niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik heb slachtofferhulp gekregen, maar ik durf nog steeds niet op te treden. Ik durf wel weer in m'n eigen stad te komen, omdat hier iedereen achter me staat. Het heeft nog echt tijd nodig."

Het geld dat over is, kan Lorenzo in zijn carrière als volkszanger investeren. "Ik wil er geluidsinstallaties van gaan kopen, voor als ik dan weer durf te zingen."