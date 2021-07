OM wil driekwart miljoen van Steenwijker ondernemer voor winst uit wietteelt

De Steenwijker- interieurbouwer van beroep- is kapot van het gevraagde bedrag. "Maar als je het snel zegt, valt het mee." Hij erkent dat hij uit de schulden wilde komen door wiet te telen. "Maar ik heb niet een keer geoogst." Daar gaat het OM wel vanuit. In de bedrijfshal werd een kwekerij gevonden met 1300 planten. Uit rechercheonderzoek blijkt dat er zeker vijf keer is geoogst, voordat de plantage werd ontdekt.

Tweedehands

De politie heeft dat uitgezocht door te kijken naar het waterverbruik, kalkafzetting op de gebruikte bloempotten, lege jerrycans met groeimiddel en stofafzetting op de warmtelampen. De ondernemer heeft een verklaring: "Ik heb alle spullen tweedehands. Ik had geen geld om het aan te schaffen en heb alles gekregen. Veel dingen waren kapot en heb nog veel werk gehad om alles te repareren." Ook het extreem hoge waterverbruik is uit te leggen, zegt hij. "Het toilet liep door, dat loopt dan nog best op."

Justitie ziet dat anders. "In het bedrijfspand werd verder nergens water verbruikt, behalve voor een koffieapparaat en het af en toe reinigen van een spuitcabine. Die wc was al gerepareerd, dus dat verklaart ook het enorme waterverbruik niet. Er is maar een oorzaak, dat is de plantage." Ook moet hij betalen voor de diefstal van stroom.

Schulden

De ondernemer zit naar eigen zeggen al jaren in de schulden door een diefstal, de economische crisis in 2008 en een scheiding. "Ik betaal me blauw aan alimentatie." Inmiddels heeft hij anderhalve ton schuld. "Ik blijf maar achter de feiten aanlopen."

Op winkelpanden in de binnenstad waar hij eigenaar van was, is beslag gelegd door justitie. Verder heeft hij nog een huis in Friesland. "Maar daar woont m'n stiefmoeder, dus daar kan ik niks mee." Zijn advocaat dringt dan ook aan op forse matiging van de boete: "Hij zit al volop in de schulden en zal dus nooit kunnen betalen."

De rechtbank doet eind augustus uitspraak.