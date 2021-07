Waar zijn de vele tonnen zorggeld gebleven? Curator doet nu onderzoek in buitenland

In het onderzoek naar het faillissement van het commerciële zorgbureau Actueel Zorg Twente uit Almelo heeft de curator nu zijn pijlen gericht op Turkije, het vaderland van de zorgdirectrice. Deze directrice is bijna een half jaar lang gegijzeld geweest, omdat ze de curator niet kon vertellen waarom ze in totaal 1,3 miljoen euro van de bedrijfsrekening had opgenomen voor privédoeleinden. Opvallend was dat ze vele tonnen via pintransacties contant opnam.

Onderzocht wordt of de zorgdirectrice het geld heeft doorgesluisd naar Turkije of hier wellicht heeft belegd in onroerend goed. Dit wordt duidelijk uit het gisteren gepubliceerde openbare faillissementsverslag van curator Eddy Kolkman. Eerder al werd duidelijk dat de zorgdirectrice een bankrekening heeft in haar vaderland.

Politie-inval

De zaak rond Actueel Zorg Twente kwam aan het rollen nadat in 2019 een inval werd gedaan bij de commerciële zorgaanbieder. Dat gebeurde in het kader van de 'week van de ondermijning', waarbij onder meer bedrijven werden doorgelicht waarvan werd vermoed dat ze zich zouden bezighouden met dubieuze praktijken. Vrij snel na de politie-inval ging het zorgbureau op de fles.

Curator Kolkman ontdekte vervolgens dat de directrice tussen 2014 en 2019 in totaal 1,3 miljoen van de bedrijfsrekening had opgenomen en privé had gebruikt. Daarbij had ze vele tonnen contant gepind. Tijdens een procedure voor de rechtbank verklaarde de vrouw dat ze niet meer wist waarom ze dat had gedaan.

Gijzeling

In een poging opheldering hierover te krijgen, liet de curator de vrouw gijzelen. De zorgonderneemster hield echter voet bij stuk en zei niet te weten waar het geld was gebleven. Ook omdat haar boekhouder er vandoor was gegaan en daarbij de hele administratie had meegenomen. Daarop werd de gijzeling telkens met dertig dagen verlengd.

Na circa een half jaar maakte het gerechtshof uiteindelijk een einde aan de situatie, waarop de onderneemster begin mei weer op vrije voeten werd gesteld. Al stelde het hof wel als voorwaarde dat de directrice blijft meewerken aan het onderzoek van de curator, anders loopt ze het risico dat ze andermaal achter de tralies belandt.

Turkse informatie

Uit het faillissementsverslag blijkt dat de directrice intussen meerdere gesprekken heeft gehad op het kantoor van de curator. Het laatste dateert van begin vorige maand.

Belangrijke voorwaarde waarom de directrice weer werd vrijgelaten, was dat ze een speciale volmacht heeft getekend. Met deze volmacht in de hand kan curator Kolkman een Turkse advocaat inschakelen om ter plaatse nader onderzoek te doen. Dat is intussen gebeurd.

Zodra deze aanvullende informatie vanuit Turkije binnen is, gaan de curator en de zorgdirectrice opnieuw met elkaar rond de tafel.

FIOD-onderzoek

Los van het onderzoek van de curator loopt er ook nog een FIOD-onderzoek. Nadat de curator namelijk strafrechtelijke aangifte had gedaan, begon de fiscale opsporingsdienst eind januari dit jaar een onderzoek tegen de zorgonderneemster op verdenking van faillissementsfraude. Daarbij werd onder meer haar privéwoning doorzocht.

Dit onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket, een landelijk opererend onderdeel van het openbaar ministerie dat zich onder meer bezighoudt met complexe fraudezaken.

Tips?

RTV Oost heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar zorgaanbieders in Overijssel en mogelijke misstanden. Deze verhalen zijn terug te vinden in het dossier zorgonderzoek. Voor tips: j.colijn@rtvoost.nl.