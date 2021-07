Na verzoek van deurwaarder betaalt gemeente Hardenberg dwangsommen

Het pand van Vechta in het Oldemeijerbos in Rheezerveen (Foto: Vechta)

Met het betalen van ruim 16.000 euro aan dwangsommen is de radiostilte in het conflict tussen zorginstelling Vechta en de gemeente Hardenberg kortstondig doorbroken. De partijen liggen op ramkoers met elkaar nadat de gemeente in 2019 een kwaliteitsonderzoek instelde en het zorgcontract ontbond.

Vechta-eigenaar Roel Westerman zei eerder tegen RTV Oost dat hij in het duister tast waarom Hardenberg zijn bedrijf op de korrel heeft, pgb-budgetten afwijst en uitspraken van de rechter negeert. De uitspraak die de rechter in november vorig jaar deed, is volgens hem een goed voorbeeld van de werkwijze van Hardenberg. "In november legde de Zwolse rechtbank twee dwangsommen op, omdat er maar geen besluit werd genomen over een aanvraag voor een persoonsgebonden budget (pgb) van een van onze cliënten."

De cliënt over wie Westerman het heeft is tevens inwoner van de gemeente. Hij vroeg eind maart 2020 om de 'zorg in natura' om te zetten naar een pgb. Dat deed hij nadat Hardenberg eerder die maand het zorgcontract met Vechta had ontbonden, terwijl hij wel tevreden was en is over de zorg die hij er krijgt.

Wie zorg nodig heeft kan kiezen hoe hij de zorg wil ontvangen: via een persoonsgebonden budget (pbg) of via 'zorg in natura'. Bij een pgb koop je zelf zorg in. Bij 'zorg in natura' bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar uit welke zorgorganisatie je kunt kiezen. Het is mogelijk om een pgb en 'zorg in natura' te combineren.

Vorige week was de maat vol, zowel bij de zorginstelling als bij het juridische kantoor Wevers dat Vechta bijstaat en al een maand of acht wacht op uitbetaling van de gemaakte kosten. De twee partijen schakelden een gerechtsdeurwaarder in om de gemeente te dwingen tot uitbetaling. Met succes. "Maandagochtend ontvingen wij een bericht van de deurwaarder dat het geld er is", vertelt Erica Stinissen van het juristenkantoor. "Dat er een deurwaarder voor nodig is om je facturen betaald te krijgen, is natuurlijk niet oké."

Geen reactie

Gemeenten zijn verplicht om binnen twee weken een besluit nemen over een aanvraag voor een pgb. In het geval van de cliënt van Vechta overschreed Hardenberg die termijn ruimschoots. De cliënt besloot daarom zijn zaak voor te leggen aan de rechtbank in Zwolle. Saillant detail is dat de rechtbank tot twee keer toe stukken opvroeg bij de gemeente, maar dat daarop geen reactie kwam.

De Zwolse rechter gaf de cliënt gelijk en legde Hardenberg twee dwangsommen op. Een van 1.442 euro voor het niet tijdig nemen van een besluit over de pgb-aanvraag en een met een maximum van 15.000 euro als Hardenberg nog langer zou wachten met het nemen van een besluit. "Deze tweede dwangsom was 100 euro per dag, oplopend tot maximaal 15.000 euro. De gemeente liet de dwangsom tot het maximale oplopen", zegt Stinissen.

Wachten op budget

Eigenaar Westerman van Vechta verwacht dat het niet bij dit ene bezoek van de deurwaarder blijft. "De gemeente blijft namelijk uitspraken van de rechter ondermijnen. Vechta wacht al vier maanden op het beschikbaar stellen van een budget van een cliënt en zes weken bij een ander."

Een reactie van de gemeente Hardenberg laat op zich wachten. Eerder gaf een woordvoerster aan dat er nog een onrechtmatigheidsonderzoek naar Vechta loopt. "Gedurende dit onderzoek doen wij inhoudelijk geen uitspraken."