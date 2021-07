Zeven jaar cel geëist voor aanval op bejaarde vrouw in buitengebied Holten

Als het aan de officier van justitie ligt, verdwijnt een 36-jarige man uit Polen zeven jaar achter de tralies voor de gruwelijke aanval op een bejaarde vrouw in haar vakantiewoning in Holten. Ook zou de Pool vijfduizend euro schadevergoeding moeten betalen.

Het slachtoffer, een vrouw van 72, werd op 7 januari dit jaar in haar woning overrompeld door de man. Die mishandelde haar bruut en probeerde haar aan te randen. De vrouw dacht dat ze de aanval van de man niet zou overleven, maar gelukkig hoorde een buurman haar gegil en schakelde de politie in.

De vrouw wist door de komst van de politie te ontkomen aan haar belager, die op zijn beurt ook weer kans zag om ervandoor te gaan. Dat gebeurde nadat hij een fles wijn richting de agenten gooide en hen bedreigde met de afgebroken hals van de fles. De man werd de volgende dag door agenten aangehouden in een naburige vakantiewoning. De aanhouding ging niet vanzelf, de 36-jarige wordt 'gepepperd' als blijkt dat hij klaar zit met een aardappelmesje op zijn keel.

Drugs

Sinds zijn aanhouding zegt de Pool dat hij zich niets kan herinneren. In zijn bloed waren sporen van amfetamine en crystal meth aangetroffen. Mogelijk had de Pool een door een overdosis aan drugs veroorzaakte psychose, maar helemaal zeker is dat niet.

De licht verstandelijk beperkte Pool is al jaren verslaafd aan drugs en vertelde tegen een gedragsdeskundige dat hij niets wil verklaren, omdat hij zich schaamt. Mogelijk is dat ook de reden dat hij weigerde om de foto's van het bont en blauw geslagen slachtoffer te bekijken. De rechtbank toonde de foto's in de hoop op een reactie, maar de Pool hield zijn ogen dicht totdat ze weg waren.

Voor het slachtoffer was wat in januari gebeurde een verschrikkelijke nachtmerrie. Ze heeft nog steeds pijn in haar gezicht, maar laat zich niet kisten en blijft wonen waar ze woont. "Er is nog nooit zoiets ernstigs gebeurd in dit gebied. Ik ga er ook niet van uit dat het de komende jaren opnieuw gaat gebeuren."