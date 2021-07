Kim Kötter geeft zich bloot in boek 'Niet het mooiste meisje van de klas'

Tegenwoordig staat ze bekend als een gevierd model, vlogster en onderneemster. Maar ooit, ooit was dat kleine meisje uit Glanerbrug als de dood om in het openbaar het woord te voeren.

De grote ommekeer volgde tijdens de Miss Universe Verkiezingen 2002. Toen ze alle aandacht op zich wist te vestigen door in Hollandse klederdracht, compleet met klompen, over de catwalk te paraderen. De foto stond pontificaal op de voorpagina van De Telegraaf en ging de hele wereld over.

Mensenmenigte

Het was tijdens diezelfde verkiezingen dat Kim door de organisatie werd uitverkoren om een belangrijke speech te houden. Of zoals ze het in haar biografie beschrijft:

"Hier sta ik dan, op het balkon van het paleis. Ten overstaan van een uitzinnige mensenmenigte. Ik, Kim Kötter uit Glanerbrug. Iemand van de organisatie heeft mij zojuist naar voren geduwd. En me een microfoon in handen gedrukt. Met de mededeling: spreek jij het publiek maar toe. Ik kijk verschrikt op. Loop rood aan en denk: wat? Waarom ik? Waarom nu, waarom!?"

In een flits doemen de demonen uit haar jeugd op. "Perioden van schaamte, faalangst en onzekerheid. Waarin ik huilend de klas uitrende, bang als ik was als ik een spreekbeurt moest houden. Dat ik werd gepest. En betast. Door jongens uit mijn klas. Waarin ik twijfelde over zo ongeveer alles in het leven."

Loden last

Er valt een loden last van haar schouders. Zij en de andere missen worden als wereldsterren toegejuicht. De hele entourage maakt grote indruk op haar. "Ik vond de carnavalsoptocht van Oldenzaal al fantastisch, maar dit leek wel het carnaval van Rio de Janeiro."

Vanuit een ooghoek ziet ze haar ouders. Die kijken verbijsterd naar hun zo timide dochter. Zelf lijkt het alsof ze droomt. "Ik knijp mezelf in mijn arm. Letterlijk. Maar het is echt. Ik, Kim Kötter, heb zojuist een mensenmassa toegesproken in een vreemde taal. Het voelt als een verlossing. Een bevrijding. Ik ben los: laat de toekomst maar komen."

Kim Kötter in het RTV Oost-programma Missie Uruzgan. (Foto: RTV Oost)

Kantelpunt

Het is niet voor niets waarom Kim in het boek zo uitgebreid ingaat op die speech; het is namelijk een kantelpunt in haar leven, zo blijkt later.

Het is tijdens diezelfde verkiezingen dat ze Donald Trump tegen het lijf loopt. De latere president van de VS is dan nog een invloedrijk zakenman, die onder meer de licenties van de Miss Universe-verkiezingen bezit. Als Trump langs de missen loopt en de deelneemsters een hand geeft, vraagt Kim brutaal of hij eigenlijk wel weet waar Nederland ligt.

Trump valt voor de charmes van de Twentse en noemt haar voortaan Netherlands. Jaren later benadert diezelfde Trump Kim of ze wellicht de organisatie van de missverkiezingen voor Duitsland voor haar rekening wil nemen. Dat wil ze wel, maar alleen als ze er ook Nederland bij mag doen. Zo geschiedde.

Gekrenkte trots

Trump doet Kim later nog een zakelijk voorstel, maar als ze hoort dat ze daarvoor naar Amerika moet emigreren, bedankt ze voor de eer. Trump lijkt in zijn trots gekrenkt. Als hij in 2016 tot president van Amerika wordt verkozen, feliciteert ze hem nog wel in een mailtje maar hoort er nooit meer iets van terug.

Spijt heeft ze niet. Ze is getrouwd met zanger Jaap Reesema, het stel heeft drie zonen: Muck, Youp en Ted. Het geluk lijkt het gezinnetje toe te lachen.

Duizendpoot Kim, die ooit een rol speelde in de RTV Oost-kijkcijferhit Van Jonge Leu en Oale Groond, heeft haar leven tot in detail uit de doeken gedaan in een biografie, die vandaag het levenslicht ziet. Geschreven door journalist Eddy van der Ley, die eerder tekende voor de bestsellers van scheidsrechter Bas Nijhuis en voetbaltrainer Gertjan Verbeek.

Kim Kötter doet openhartig een boekje open over haar jeugdjaren, waarin ze worstelde met haar zelfbeeld. (Foto: RTV Oost)

Boodschap

Kim vertelt onder meer over haar belevenissen in het buitenland toen ze in Parijs en Milaan haar modellenbureaus had.

Maar ze heeft bovenal een hele duidelijke boodschap voor jonge meiden die worstelen met hun zelfbeeld. "Jullie zijn niet alleen. (...) Soms duurt het wat langer voordat je het moment van trots ervaart. Maar dat moment zal komen. Beloofd. Heb vertrouwen. In jezelf. En dan komt de rest. Part two van je leven is yet to come..."

Kim is vanochtend te gast in het RTV Oost-radioprogramma Goeiemorgen Overijssel van presentator Bert van Losser.