Zomerse buien geen probleem meer voor centrum Nijverdal door rotswadi

Probleem bij het centrum van Nijverdal was vooral de Nijverdalse berg, waar bij hoosbuien al het water richting het lager gelegen centrum van Nijverdal stroomde. Door de rotswadi wordt water weggeleid, maar ook deels vastgehouden, 750 duizend liter kan worden opgeslagen in de wadi.

Bekijk hoe de rotswadi eruit ziet en wat ondernemer Arjan Schepers ervan vindt:

Hoosbuien en veel neerslag zoals deze week zijn voor de rotswadi een test: "Bij de eerste hoosbui liepen ambtenaren echt naar buiten om te kijken of het wel allemaal werkte, dat was zo'n mooi gezicht." Het succes van de wadi is zo groot dat het de landgrens is overgewaaid.

Een paar weken terug nog moest wethouder Margreet Overmeen in Duitsland vertellen over de wadi en de klimaatmaatregelen die hiermee genomen worden. "Toen dacht ik wel even, dit is heel bijzonder. Maar iedereen is heel erg geïnteresseerd in onze aanpak hier, omdat het zo uniek is."

Wethouder Margreet Overmeen uit Hellendoorn vond de eerste hoosbui 'best spannend'. (Foto: RTV Oost)

Winkelier Arjan Schepers is niet alleen blij met de wateroverlast die over is. "Dit is gewoon een stukje natuur midden in de stad. Laatst was er een moedereend met jongen die er bivakkeerde, dat is toch mooi." Dat de Grotestraat tijdens de zomermaanden nu ook helemaal afgesloten is voor verkeer, juicht hij toe: "Laat ze dat maar het hele jaar doen."