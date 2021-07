Theatergroep De Jonge Honden brengt 'De Spaghettirellen', over de harde strijd tussen nozems en Italianen in Oldenzaal

Theatergroep De Jonge Honden uit Zwolle brengt dit vergeten stuk geschiedenis tot leven in een openluchtvoorstelling, De Spaghettirellen. Regisseur Jolmer Versteeg stuitte toevallig op dit verhaal: "Het was een heftige periode waarin veel fout is gegaan, maar het verhaal is toch onderin de la beland. Kan je nagaan, het was pas vijftien jaar na de oorlog en er werden doodleuk bordjes 'verboden voor Italianen' op de dancings gespijkerd."

Schamen

"Ik had er ook nog nooit van gehoord", vertelt actrice Annet de Ruiter, "het is echt absurd wat daar is gebeurd, zo racistisch eigenlijk. We moeten daar ons achteraf nog diep voor schamen." Annet speelt de 18-jarige Yvonne uit Oldenzaal, die verliefd wordt op de Italiaanse Stefano, tot grote ergernis van haar jeugdvriendje Willem.

Liefdeskoppel "Yvonne en Stefano" (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Joshua Albano speelt de jonge Italiaan Stefano die in Oldenzaal terechtkomt om in de textielindustrie te werken: "Dit is een bijzondere rol voor mij. Mijn vader is ook als Italiaanse gastarbeider naar Nederland gekomen, maar dan twintig jaar later. Hij is niet zo gediscrimineerd, maar van familie en vrienden ken ik wel de verhalen. Ik vind het heel belangrijk dat dit verhaal nu op zo'n manier verteld wordt."

Spektakel

Ondanks het zware thema is heet geen sombere voorstelling, vertelt Jolmer: "Er zit veel humor en actie in, het wordt echt een heel spektakel in de stijl van de spaghettiwesterns. Met veel drama, muziek, vechtpartijen en romantiek. Het is in de openlucht, dus we kunnen flink uitpakken met hoge decorstukken, we scheuren met echte brommertjes, er komen rookmachines, echt fantastisch."

Logistiek is het ook een flinke operatie. het stuk wordt in vijf Overijsselse steden gespeeld, dus het decor moet tussendoor in grote zeecontainers verplaatst worden. Voordeel van de openluchtvoorstellingen is wel dat het gemakkelijk coronaproof is uit te voeren zonder testen vooraf.

De Spaghettirellen is vanaf 5 augustus te zien in Almelo en reist daarna naar Borne, Enschede en Zwolle. Vanaf 9 september is het stuk te zien in de stad waar het allemaal begon, Oldenzaal.