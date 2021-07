Drugsoorlog Zwolle: OM wil dat moorddoelwit boete doet voor drugs dealen

Hij is in Zwolle voornamelijk bekend als doelwit van een moordaanslag; Emin Y. Maar als het aan justitie ligt moet hij een kleine 80.000 euro betalen voor drugs dealen. Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank hem, samen met medestanders al voor het handelen in drugs.

Emin werd in oktober 2019 beschoten in de wijk Holtenbroek. Dat gebeurde voor zijn huis. Hij zat in een bestelbusje te chillen met een vriend, toen het vuur op hem werd geopend vanuit passerende auto. Hij overleefde de aanslag, het wapen van de schutter sloeg vast. Emin schoot nog wel terug richting zijn belagers, maar heeft daar geen straf voor gekregen. Degene die het op zijn leven had voorzien moet 19 jaar zitten.

Drugsoorlog

Bovenstaande moordpoging is één van de excessen in een serie gewelddadige aanslagen, die bekend is komen te staan als Zwolse drugsoorlog. Emin had het aan de stok met twee Afghaanse broers in de strijd om de macht op de drugsmarkt. Emin is eerder dit jaar veroordeeld voor drugs dealen, samen met twee Turkse broers. Inmiddels is hij weer op vrije voeten, weliswaar met enkelband.

Vandaag diende een korte rechtszaak tegen hem. Die draaide om de winst die hij zou hebben gemaakt met de drugsdeals. Volgens het OM moet Emin die winst in z'n eentje betalen, omdat hij de drijvende kracht achter de groep zou zijn geweest. Zelf vindt hij dat oneerlijk.

Volgens zijn advocaat Maarsingh heeft justitie ook nog eens te weinig rekening gehouden met verschillende aftrekposten. "Zo gaat het OM er vanuit dat hij zijn werknemers- Emin heeft een regulier koeriersbedrijf- zonder extra betaling drugs heeft laten vervoeren. Maar dat is ongeloofwaardig. Je loopt dan zoveel risico als werknemer, dat je extra betaald zou willen worden."

Hoger beroep

Ook vindt Maarsingh dat de boete voor Emin en zijn medeverdachten even hoog moet zijn. "Ze zijn allen even hoog gestraft, dus volgens de rechtbank hebben ze een even grote rol vervuld."

Het Openbaar Ministerie is in hoger beroep gegaan in de zaak rondom de mislukte liquidatie. De officier wil graag dat Emin wel straf krijgt voor het terugschieten bij de moordaanslag in Holtenbroek.