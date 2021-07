Slachtoffers serie woningbranden IJhorst krijgen na acht jaar excuses van dader

De tbs'er stak meerdere huizen in IJhorst in brand (Foto: RTV Oost)

De tbs'er die in IJhorst meerdere branden heeft gesticht, heeft na acht jaar alsnog zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers. Hij deed dat vandaag in de rechtszaal, waar geoordeeld werd over de verlenging van zijn tbs-behandeling. In de zaal waren enkele gedupeerden aanwezig.

Tijdens het strafproces in 2014 zei hij nog dat hij het "jammer vond dat er geen doden waren gevallen". Hij vertoonde toen geen enkele empathie. Dat komt deels door verschillende stoornissen waar hij aan lijdt. Vandaag draaide hij zich om richting slachtoffers en zei "sorry dat ik uw huis in de fik heb gestoken." De brandstichtingen waren in 2013.

Tweede kans

Voor de tbs'er was het aanbieden van de excuses een hele stap, maar voor de slachtoffers kwamen ze te laat. "Ik vond het niet erg gemeend. Ik denk dat het bij zijn therapie hoort. Begrijp me goed hoor, iedereen verdient een tweede kans. Zo lang hij nooit meer in IJhorst komt, vind ik het goed."

De tbs'er heeft inderdaad een gebiedsverbod. Hij heeft verschillende inwoners in levensgevaar gebracht. Zo ook de slachtoffers die vandaag aanwezig waren. "Ik was voor de televisie in slaap gevallen. Hij heeft me zien zitten toen hij het vuur aanstak. Gelukkig werd mijn zoon wakker die boven lag te slapen, anders hadden we het niet kunnen navertellen."

Kick

De dader is veroordeeld tot zes jaar cel en een tbs-behandeling. De man pleegde de brandstichtingen voor de kick, hij was uit op mediabelangstelling. De eerste brandstichting op een recreatiepark in IJhorst, in een huisje dat werd verhuurd voor SM-doeleinden, kwam voort uit wrok tegen de bewoner.

Na de brand bleek dat de verdachte het verkeerde huisje had aangestoken. Uiteindelijk heeft hij acht keer brand gesticht in IJhorst. In vijf gevallen waren er mensen aanwezig. Tijdens de rechtszaak in 2014 vertelde de man dat hij wist dat er mensen sliepen in de huizen die hij aanstak en dat hij het niet erg gevonden had als er doden bij waren gevallen. De man zei ook dat hij het betreurde dat hij werd aangehouden. Hij was graag doorgegaan met brandstichtingen en wilde niet uitsluiten dat hij mogelijk overgegaan was tot het plegen van een moord.

'Films kijken'

Inmiddels zit hij al een paar jaar in de tbs-kliniek. Na opstartproblemen, gaan de behandelingen nu mondjesmaat vooruit. Af en toe mag hij al op eigen houtje een boodschap doen. "Meestal ga ik dan naar de kringloopwinkel. Daar kan ik goedkope dvd's kopen. Met films kijken dood ik mijn tijd."

De rechtbank heeft besloten dat de tbs-behandeling in ieder geval nog twee jaar voortduurt.