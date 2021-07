Letselschadebureau Ottenschot wil vuist maken tegen malafide schadebureaus

Wildgroei

Behalve de landelijke dekking is de samenwerking volgens Kemperink onontbeerlijk in de strijd tegen niet-gekwalificeerde bureaus. Het aantal bureaus heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen.

"Er zijn veel belangenbehartigers die onvoldoende deskundig zijn en alleen over hun eigen factuur willen praten. Daar hebben bonafide belangenbehartigers, verzekeraars en natuurlijk vooral slachtoffers veel last van", aldus Rini Withagen, voorzitter van de branchevereniging NLE.

Krachten bundelen

Ottenschot met zestien medewerkers is een samenwerking aangegaan met Letselschade.com uit Papendrecht.

Ottenschot, in Overijssel gevestigd in Almelo, is in het oosten van het land uitgegroeid tot een begrip in de letselschadebranche. Letselschade.com, opgericht in 1990, is een van de grotere onafhankelijke letselschadebureaus van ons land. Door deze samenwerking ontstaat nu een landelijk netwerk", aldus Kemperink.

Letselschade.com heeft vestigingen in Papendrecht, Amsterdam en Utrecht. Beide organisaties blijven onder hun eigen merknaam opereren.

Urgentie

Directeur Berth Groot van Letselschade.com benadrukt hoe belangrijk het is dat letselschadezaken worden afgewikkeld door bonafide bureaus. De directeur geeft in het verlengde daarvan aan dat er "een zekere urgentie" was voor de samenwerking met Ottenschot. "We ervaren dat de concurrentie niet stilzit en dat we last hebben van niet-gekwalificeerde bureaus. Schaalvergroting is daarom nodig.